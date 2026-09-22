Este martes se desarrolla la segunda jornada del debate entre los candidatos a la Municipalidad Metropolitana de Lima, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En esta fecha participan 13 postulantes a la alcaldía de la capital.

La segunda jornada del debate está programada para las 8:00 p. m. y tendrá como escenario la sala Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, ubicada en el distrito de San Borja.

Cabe mencionar que los moderadores del debate serán los periodistas Alicia Retto y Omar Mariluz Laguna.

Estos serán los bloques del debate

Primer Bloque: Visión de Lima

Partido Frente de la Esperanza 2021: Elizabeth María del Rosario León Chinchay.

Partido Aprista Peruano: Mónica Yadira Yaya Luyo.

Partido Político Nacional Perú Libre: Representante del partido.

Renovación Popular: Representante del partido.

Alianza Electoral Venceremos: Juan Carlos Alvarado Mestanza.

Fuerza Ciudadana: Rubén Daniel Bonilla Espinoza.

Progresemos: Luis Miguel Llanos Carrillo.

Partido Popular Cristiano (PPC): Edgardo Renán de Pomar Vizcarra.

Avanza País-Partido de Integración Social: Francis Allison Oyague.

Acción Popular: Carlos Alberto Tejada Noriega.

Visión Perú: Santiago Rosendo Abarca León.

Fuerza Popular: Samuel Marcos Daza Taype.

Partido del Buen Gobierno: Carlos Gallardo Neyra.

Segundo bloque: Interacción de candidatos

Estas serán las duplas y ternas:

Apra vs. Avanza País.

Progresemos vs. Acción Popular.

Renovación Popular vs. Fuerza Popular.

Partido Popular Cristiano vs. Venceremos.

Fuerza Ciudadana vs. Frente de la Esperanza vs. Perú Libre.

Fuerza Ciudadana vs. Frente de la Esperanza vs. Perú Libre.

Duplas y ternas del bloque 3A, sobre la pregunta ciudadana:

Frente de la Esperanza vs. Fuerza Ciudadana.

Apra vs. Progresemos.

Fuerza Popular vs. Venceremos.

Perú Libre vs. Acción Popular.

Partido Popular Cristiano vs. Renovación Popular.

Visión Perú vs. Partido del Buen Gobierno vs. Avanza País.

Duplas y ternas del bloque 3B (Sin rodeos):

Renovación Popular vs. Partido Popular Cristiano.

Visión Perú vs. Perú Libre.

Fuerza Ciudadana vs. Progresemos.

Acción Popular vs. Apra.

Partido del Buen Gobierno vs. Fuerza Popular.

Venceremos vs. Frente de la Esperanza vs. Avanza País.

Cuarto Bloque: Mensaje final de los candidatos

Este será el orden de los candidatos:

Avanza País.

Venceremos.

Fuerza Popular.

Progresemos.

Partido del Buen Gobierno.

Partido Popular Cristiano.

Acción Popular.

Frente de la Esperanza.

Perú Libre.

Apra.

Fuerza Ciudadana.

Visión Perú.

Renovación Popular.