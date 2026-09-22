Un joven fue violentamente asesinado a machetazos y puñaladas mientras comía pollo en un parque del distrito de La Arena, en el Bajo Piura. Su familia exige la identificación y captura del responsable del crimen.

El violento asesinato ocurrió alrededor de la 11:50 de la noche del último domingo en circunstancias en que Jerson Jhonatan Chiroque Juárez, de 19 años, se encontraba comiendo pollo junto a un amigo en el parque Santa Rosa, ubicado entre las calles Comercio y Huánuco, en el distrito de La Arena.

Según las primeras indagaciones policiales, se pronto aparecieron dos personas a bordo de una motocicleta y uno de ellos provisto con un machete y un cuchillo lo atacó sin piedad en diferentes partes del cuerpo e, inclusive, lo golpeó en la cabeza.

El joven quedó tendido en el pavimento en medio de un charco de sangre con múltiples heridas, siendo auxiliado de emergencia y trasladado en un primer momento al centro de salud del distrito de Catacaos.

Debido al delicado estado de su salud fue evacuado al hospital Santa Rosa de Piura, donde lamentablemente horas más tarde falleció debido a la gravedad de sus heridas.

Según el diagnóstico médico reportado figura: shock hipovolémico, trauma craneoencefálico con fractura del hueso frontal y traumatismo de tórax por arma blanca.

El cuerpo del joven fue trasladado e internado en la morgue de Piura. La policía y el Ministerio iniciaron las diligencias para identificar y capturar a los autores del horrendo crimen.

Su madre, Martha Juárez, totalmente devastada y llorando exigió justicia por la muerte del último de sus cuatro hijos.

“Estaba comiendo pollo y lo agarran al descuido. Él no ha tenido ninguna pelea con nadie, con nadie. Yo quiero justicia, que descubran quién ha matado a mi hijo, no quiero que su muerte quede impune, no es justo, él solo estaba comiendo pollo, no le había hecho nada a nadie, solo pido justicia, justicia por mi hijito”, dijo llorando la madre de familia.

Sus familiares indicaron que hasta el momento no saben por qué asesinaron al joven y pidieron a las autoridades celeridad en las investigaciones y recopilar las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables del crimen.

“Pedimos que su amigo declare y diga cómo fue el ataque y si conoce a los autores del crimen”, indicaron sus familiares.