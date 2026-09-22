Un hombre identificado de manera preliminar como Maikol M. C., de 41 años, fue asesinado a balazos la mañana de este martes mientras permanecía dentro de su automóvil en la ciudad de Juliaca, provincia de San Román, región Puno.

El ataque ocurrió aproximadamente a las 7:00 a.m., en la intersección de los jirones Atahualpa y Ramón Castilla, según la información preliminar recogida tras el crimen.

Atacantes habrían llegado en una motocicleta

De acuerdo con las primeras pesquisas policiales, dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta lineal se habrían acercado al vehículo y disparado contra el conductor.

Tras el ataque, los agresores huyeron del lugar. La víctima falleció dentro de la unidad como consecuencia de los impactos de proyectil.

Según información recogida en la zona, el hombre se encontraba esperando a su hijo menor, quien estaba a pocos metros del automóvil al momento del ataque.

Las circunstancias exactas y el móvil del homicidio permanecen bajo investigación.

Policía inició persecución tras el crimen

Un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP) que se encontraba en las inmediaciones habría advertido la fuga de los sospechosos e inició una persecución.

Durante el operativo se produjo un intercambio de disparos por distintas calles de la ciudad, de acuerdo con la información preliminar del caso.

Uno de los sospechosos habría intentado escapar ingresando a una vivienda ubicada en el jirón 9 de Octubre.

Detienen a presunto implicado en balacera de Juliaca

Efectivos policiales, con apoyo de agentes de Serenazgo, intervinieron el inmueble y lograron reducir y detener a un hombre señalado preliminarmente como presunto participante en el ataque.

Su responsabilidad deberá ser determinada por la investigación del Ministerio Público y la Policía Nacional.

Las autoridades continuaban con las diligencias para establecer si existen otros involucrados y determinar el paradero de las personas que habrían participado en la fuga.

Criminalística investiga asesinato

Peritos de Criminalística de la PNP llegaron hasta la intersección de Atahualpa y Ramón Castilla para realizar la inspección de la escena y recoger evidencias.

Una representante del Ministerio Público también participó en las diligencias correspondientes tras el homicidio.

La investigación deberá determinar el número de atacantes, las armas utilizadas, la ruta de escape y el móvil del crimen.