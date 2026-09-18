Puno: niña de 11 años fallece en la vía pública tras ser dada de alta de un hospital en Juliaca.

Una menor de 11 años, identificada como Zarai Gabriela I. P., falleció repentinamente en plena vía pública en Juliaca. El hecho ocurrió en las inmediaciones de la avenida Ferial, donde la pequeña acompañaba a su madre en busca de apoyo económico de la ciudadanía.

Según la progenitora, quien aparentemente padece una discapacidad visual, la niña presentaba severas complicaciones cardíacas desde inicios de la semana. Ante la gravedad de su estado, la mujer acudió la noche del martes al Hospital de Juliaca para solicitar su internamiento de emergencia; sin embargo, denunció que a las pocas horas le dieron de alta, al parecer, sin brindarle una evaluación ni un tratamiento adecuado.

“En el hospital ofrecí dinero que me apoyó la población, pero a las 11:30 de la noche le dieron de alta a mi hija”, añadió entre sollozos.

A pesar de su delicado cuadro de salud, la menor continuó al lado de su madre en la zona donde se encuentran instalados los juegos mecánicos de la Feria de la Integración Andina. Fue en ese lugar donde la salud de la niña empeoró mientras descansaba en la vía pública junto a su progenitora, hasta dejar de presentar signos vitales ante la desesperación de la mujer y de los transeúntes.

Tras el fatal desenlace, peatones y vecinos del sector alertaron a los serenos, efectivos de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público para efectuar el levantamiento del cadáver. Entre sollozos, la madre recordó que Zarai era su principal sostén en el día a día y que estaba a punto de salir de excursión con sus compañeros de la escuela San José, viaje que quedó truncado tras el deceso.

El cuerpo sin vida de la menor fue ingresado a la morgue del Instituto de Medicina Legal, ubicada en la urbanización La Capilla, donde se llevará a cabo la necropsia de ley. Las investigaciones posteriores permitirán determinar con precisión las causas del fallecimiento y deslindar responsabilidades respecto a la presunta atención deficiente en el establecimiento de salud.