El gastroenterólogo del Hospital III José Cayetano Heredia de la Red Asistencial Piura de EsSalud, Dr. José Adolfo Marrufo Avellaneda, advirtió que la infección por Helicobacter pylori puede ocasionar daños progresivos en el estómago y aumentar el riesgo de desarrollar cáncer gástrico si no es detectada y tratada oportunamente.

El especialista explicó que esta bacteria puede ingresar al organismo a través del consumo de alimentos contaminados y, con el paso del tiempo, provocar una gastritis crónica. La infección persistente puede generar cambios en la mucosa del estómago, como la atrofia gástrica, considerada parte de una cadena de lesiones que pueden preceder al cáncer gástrico.

Ante esta situación, el especialista recomendó a la población mantener una adecuada higiene, principalmente mediante el lavado frecuente de manos y el consumo de alimentos preparados bajo condiciones sanitarias seguras, como medidas para reducir el riesgo de infección.

Asimismo, señaló que existen pruebas para detectar la presencia de Helicobacter pylori, entre ellas el examen de heces y el test de aliento, por lo que aconsejó acudir a una evaluación médica para determinar qué examen corresponde realizar.

El gastroenterólogo de EsSalud Piura destacó la importancia de los controles preventivos, especialmente a partir de los 40 años, con el propósito de identificar oportunamente la presencia de esta bacteria y recibir el tratamiento correspondiente.

Cabe destacar que. la detección y tratamiento oportuno de la infección por Helicobacter pylori pueden contribuir a prevenir la progresión de lesiones en el estómago y reducir el riesgo de complicaciones.