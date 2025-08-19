La Dirección Regional de Salud (DIRESA) Piura, pondrá en marcha la Jornada de atención integral “Familia Protegida, Churrito Sano”, una iniciativa orientada a proteger la salud de menores de 5 años y vacunación en gestantes y adultos mayores.

El objetivo es garantizar que las familias más vulnerables accedan a controles de crecimiento, prevención de anemia, además de acceder al esquema nacional de vacunación que protege contra neumonía, influenza, tosferina, sarampión, polio y otras enfermedades inmunoprevenibles, acercando los servicios de salud a las comunidades que más lo necesitan.

La estrategia se implementará inicialmente en cinco distritos priorizados por su alta población y mayores índices de deserción en la atención: Piura, Castilla, Veintiséis de Octubre, Catacaos y Sechura.

En estos lugares, brigadas de salud realizarán jornadas comunitarias que incluirán control de crecimiento y desarrollo (CRED), dosaje de hemoglobina y entrega de suplementos para prevenir la anemia, así como vacunación oportuna contra neumonía e influenza. El trabajo se realizará con padrones nominales, lo que permitirá identificar y dar seguimiento a quienes aún no han recibido la atención correspondiente.

La primera jornada de intervención está programada para el 23 y 24 de agosto en el distrito de Castilla, donde se atenderá a menores de 5 años y vacunación en gestantes y adultos mayores. Estas actividades continuarán hasta diciembre, consolidando el compromiso de la DIRESA Piura con la salud pública y el bienestar de las familias de la región.