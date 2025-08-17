El Hospital Santa Rosa, a través de su Unidad de Seguros y el servicio de referencias y contrarreferencias, gestionó con éxito el traslado de dos pacientes pediátricas hacia el Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja, para que reciban atención médica de alta complejidad. La información fue confirmada por el director del establecimiento Óscar Requena Ramírez.

Se trata de una niña de 11 meses diagnosticada con insuficiencia respiratoria y de otra de dos meses con atresia en vías biliares (problemas para el paso de bilis del hígado a la vesícula y el intestino), condición que requiere tratamiento especializado. Ambos casos fueron catalogados como de prioridad I, por lo que la gestión de referencia se realizó de forma inmediata para garantizar la continuidad del tratamiento en un centro de mayor capacidad resolutiva.

Las menores fueron trasladadas en un mismo vuelo de ambulancia aérea, luego de la evaluación médica efectuada por un equipo del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), que se desplazó hasta el servicio de pediatría del hospital para coordinar la evacuación.

El procedimiento incluyó la estabilización de las pacientes, el aseguramiento de los equipos y medicamentos necesarios durante el traslado, así como la comunicación directa con el equipo receptor del Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja.