La Oficina de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de Piura observó el proceso de nombramiento de un grupo de empleados contratados bajo el régimen del decreto legislativo N° 276.

De acuerdo con el memorando N° 365-2025/GRP-460000 de fecha del 12 de agosto del presente año, la Oficina Regional de Asesoría Jurídica que preside Gabriel Ángel Ruiz Espinoza, observó el mencionado proceso por no cumplir con las normativas vigentes.

Unas de las observaciones que señala es que según “Los lineamientos para el nombramiento del personal contratado bajo el régimen del decreto legislativo N° 276, Ley de bases de la carrera administrativa y de remuneraciones del sector público”, ha dispuesto que la evaluación se realizará en un plazo no mayor a 30 días hábiles y, de acuerdo al cronograma, inició el 19 de mayo del 2025 y debió concluir el 30 de junio.

“El informe N° 697-2025/GRP-480300 de fecha 08 de agosto del 2025 se observa a folios 71 que con fecha 9 de julio del 2025 se publicó un fe de erratas, el mismo que modificó el cuadro de Resultados Altos y no altos, de fecha 23 de junio por lo que se entiende que el resultado de la evaluación del cumplimiento de requisitos de los postulantes para el nombramiento culminó el 9 de julio del 2025; en tal sentido, se excedió en 7 días hábiles”, se lee en el informe de Contraloría.

Agrega Asesoría Jurídica que en los actuados que obran en el informe N° 697-2025/GRP-480300, no se han adjuntado las cartas con las cuales fueron notificados los postulantes que interpusieron los recursos de reconsideración.

También se observó que en la relación de plazas para el nombramiento de personal contratado, solo eran 58 plazas, y, según el informe N° 697-2025/GRP-480300 de Recursos Humanos del Gobierno Regional de fecha 8 de agosto, se evalúo a 90 postulantes. “...no evidenciándose el análisis y cumplimiento de los requisitos de acuerdo a los lineamientos para el nombramiento, pues si bien existe un detalle de aptos y no aptos del 23 de junio del 2025, no se advierte el total de postulantes a cada plaza, no se advierte el análisis realizado con el cumplimiento del perfil de cada plaza, no se advierte las plazas no cubiertas por los postulantes al proceso de nombramiento...hacen un total de 83 postulantes”, explica Asesoría Jurídica.