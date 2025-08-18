La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) realizó una jornada de socialización del expediente técnico del proyecto “Dren Maldonado” y el perfil del proyecto “Drenaje Pluvial en Piura, Castilla, Veintiséis de Octubre y Catacaos”.

El equipo técnico del ANIN, liderados por el coordinador de la Unidad Desconcentrada de ANIN Piura, José Panaifo del Águila, expusieron los alcances, avances y bondades de estos proyectos, al tiempo que absolvieron dudas y consultas de la autoridad y los dirigentes, además de sumar aportes importantes para estas ejecuciones.

Se explicó que el proyecto ‘Dren Maldonado’ trata de un drenaje pluvial que forma parte de un conjunto de proyectos en una estrategia nacional para enfrentar los desafíos climáticos y proteger a las poblaciones vulnerables, mitigando posibles inundaciones. El expediente técnico está camino hacia su aprobación, para destinar el presupuesto y ejecutar los trabajos correspondientes.

En tanto, el proyecto integral de control de inundaciones y drenaje pluvial en los distritos de Piura, Castilla, Veintiséis de Octubre y Catacaos, busca reducir la vulnerabilidad de estas ciudades ante inundaciones, especialmente durante eventos extremos. Con los gobiernos locales se busca asegurar asegurar una ejecución eficiente del proyecto, que incluye la mejora de la infraestructura natural, el drenaje pluvial, el control de inundaciones y la implementación de intervenciones rápidas.

Se informó que el área de estudio para este proyecto comprende una extensión de más de 37 mil hectáreas; más de 600 000 beneficiarios y la inversión de estima en unos 4 813 millones de soles.