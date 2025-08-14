La carretera Chulucanas-Frías impulsada por el Gobierno Regional Piura y la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) cuenta con un presupuesto asegurado de más de 400 millones de soles.

Así lo dio a conocer durante la presentación oficial o Roadshow del proyecto en Lima, el jefe de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), Hernán Yaipén, quien afirmó que los recursos económicos para este proyecto están garantizados, disponibles y asegurados.

El proyecto contempla la construcción de una vía moderna y segura que reducirá el tiempo de viaje de tres horas a solo una. Además, se ejecutarán obras complementarias como dos puentes nuevos (Fátima y El Huabo), la rehabilitación de otros dos (Huasipe y Arrayán), más de 200 alcantarillas para aguas pluviales, 43 kilómetros de cunetas, muros de contención, gaviones, señalización y guardavías metálicas, garantizando la seguridad y durabilidad de la vía.

La nueva carretera conectará directamente a 13 localidades de las provincias de Morropón y Ayabaca, además de unir a Chulucanas con Frías. Por Morropón estarán integrados Yapatera, Fátima, Chapica, Campanas, Papelillo y Palo Blanco; mientras que en Ayabaca se enlazarán Chililique Alto, Platanal Alto, Pampa de Ramada, Huasipe, Limón, Tucape y El Bronce. Esta conectividad impulsará el comercio, el turismo, la agricultura y otras actividades productivas de la zona.

Durante la presentación, el jefe de ANIN agradeció la confianza del gobernador regional, Luis Neyra, para ejecutar este tipo de proyectos estratégicos, resaltando que forman parte de un plan integral para reducir la brecha vial en zonas rurales. “Este es un proyecto emblemático para Piura, que mejorará la calidad de vida de miles de familias y permitirá un desarrollo sostenible en las provincias beneficiadas”, sostuvo.