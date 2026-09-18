La Contraloría elaboró un informe en el que observó que en el hospital Goyeneche se habrían destinado 336 mil 186,08 soles al pago irregular de guardias hospitalarias cuya programación no se ajustó a las disposiciones que regulan este servicio. La revisión comprendió el periodo de julio a diciembre de 2024 y alcanzó la programación, ejecución, liquidación y pago de los turnos realizados por el personal asistencial.

De acuerdo con la investigación plasmada en el Informe de Auditoria N.° 010-2026-2-0663-AC, el monto observado es parte de los 2 millones 517 mil 802 soles que el hospital destinó para el pago de guardias durante los seis meses evaluados. En dicho periodo se programaron turnos en unidades que no estaban comprendidas dentro de las áreas habilitadas para este servicio y también se permitió que trabajadores superaran el número ordinario de guardias que están permitidas.

GUARDIAS PERMITIDAS

El informe de auditoría precisa que el Reglamento de Administración de Guardias Hospitalarias, aprobado por la R.M. N.° 573-92-SA/DM y modificado por la R.M. N.° 184-2000-SA/DM, establece un máximo ordinario de ocho pagadas por mes, con un máximo de cuatro guardias nocturnas. Sin embargo, cuando existe déficit de personal, el número puede ampliarse excepcional y temporalmente hasta 12 mensuales, siempre que exista la justificada necesidad.

Es en este punto donde la Contraloría detectó irregularidades al encontrar que hubo trabajadores a quienes se les programó con 10, 11 e incluso 12 guardias durante un mes. No obstante, el hospital no presentó documentación suficiente que acredite las circunstancias excepcionales que justificaban superar el límite ordinario de ocho. En el servicio de Patología Clínica, por ejemplo, la revisión documental detectó que había servidores con hasta 12 guardias mensuales.

La Contraloría también encontró fallas en los mecanismos de control, pues no existía una adecuada supervisión de la asistencia y permanencia del personal antes de procesar el pago de las guardias, lo que habría generado el riesgo de efectuar desembolsos sin verificar que el trabajador cumplió su labor de manera efectiva.

A ello se sumó la falta de un mecanismo formal para controlar la recepción, aprobación, modificación y liquidación de los roles. El órgano de control también identificó problemas en la conservación de los documentos de la Oficina de Personal. Durante las visitas encontró expedientes almacenados en ambientes inadecuados, adjuntando fotos en el informe del estado en el que se encuentra la documentación. Esta situación, advierte la Contraloría, expone el deterioro o pérdida de la información.

RESPONSABILIDADES

El órgano de control detectó turnos asignados en servicios que no estaban habilitados para realizar guardias, encontraron que varios trabajadores superaron el límite ordinario de ocho guardias al mes sin que se haya acreditado la debida justificación para que se extendieran hasta las 12 guardias.

El documento fue remitido a la dirección del hospital para que se adopten las medidas correspondicentes como la investigación para aplicar el proceso sancionador