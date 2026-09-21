Dos adolescentes de 17 y 15 años permanecen desaparecidos luego del naufragio de una embarcación ocurrido en la jurisdicción del distrito de Capachica, en la región Puno.

Los menores fueron identificados únicamente con las iniciales D.Q.C., de 17 años, y S.P.Y., de 15. Un tercer ocupante, un adolescente de 13 años identificado como C.Y.Q., logró sobrevivir al accidente.

Embarcación transportaba arena hacia la isla Amantaní

El siniestro se produjo aproximadamente a las 3:30 de la tarde del sábado 19 de septiembre, cuando la embarcación trasladaba un cargamento de arena fina con destino a la isla Amantaní, según la información preliminar difundida por medios locales.

Reportes adicionales ubican el accidente en el sector Llachón, en Capachica, dentro del lago Titicaca. La embarcación se habría encontrado aproximadamente a 100 metros de la orilla cuando se produjo el incidente.

Hasta el momento no se ha establecido oficialmente qué provocó que la nave terminara sumergida.

Buscan a dos adolescentes desaparecidos en el lago Titicaca

Tras conocerse la emergencia, se iniciaron acciones de búsqueda para localizar a los dos adolescentes desaparecidos.

Información preliminar difundida en Puno señala que una patrullera acudió a la zona para verificar el accidente y que la Marina de Guerra del Perú fue comunicada del caso para su participación en las labores de búsqueda.

Hasta la última información disponible no se había confirmado oficialmente la ubicación de los dos menores.

Familiares piden intensificar las labores de rescate

Los familiares de los adolescentes solicitaron a las autoridades e instituciones responsables reforzar los operativos desplegados en el lago Titicaca.

Su pedido es que las labores continúen hasta lograr localizar a D.Q.C. y S.P.Y., mientras persiste la incertidumbre sobre su paradero. La solicitud para intensificar la búsqueda también fue recogida por medios de la región.

Las circunstancias exactas del naufragio continúan pendientes de esclarecimiento.