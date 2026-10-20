Un hombre de 25 años afrontará ocho meses de prisión preventiva por la presunta violación sexual de una adolescente de 13 años, a quien habría contactado a través de TikTok utilizando una identidad falsa. Los hechos son investigados por el Ministerio Público en Arequipa.

Según las investigaciones fiscales, el investigado, identificado como Yanpool H. V., se habría presentado ante la menor con el nombre de “Neytan”. Tras ganarse su confianza por la red social, habría conseguido que el 14 de octubre la adolescente saliera de su institución educativa para encontrarse con él.

De acuerdo con la Fiscalía, la menor abordó el vehículo del investigado, quien posteriormente habría comprado bebidas alcohólicas y la habría inducido a consumirlas hasta que perdió el conocimiento. Luego, presuntamente la trasladó a un inmueble, donde habría cometido la agresión sexual pese a la resistencia de la adolescente.

Después del hecho, el hombre habría solicitado un taxi para llevarla hasta las inmediaciones de su colegio y le habría pedido que no contara lo sucedido, según la investigación fiscal.

Los padres de la adolescente denunciaron el caso ante la Policía Nacional. A partir de ello, el Ministerio Público realizó diligencias que incluyeron la recepción de declaraciones, entrevistas especializadas y evaluaciones para reunir elementos que permitan esclarecer lo ocurrido.

La fiscal provincial Ingrid Liliana Álvarez Coaguila sustentó el requerimiento de prisión preventiva ante el Poder Judicial. El juzgado declaró fundado el pedido en parte y ordenó ocho meses de prisión preventiva contra el investigado, al considerar los elementos de convicción presentados y el peligro procesal alegado por la Fiscalía.

El caso está a cargo del Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Arequipa. La investigación continuará mientras el imputado permanece recluido preventivamente.