El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) aseguró que el abastecimiento de agua potable en Lima y los balnearios del sur está garantizado frente a los posibles efectos del fenómeno El Niño 2026-2027. La empresa informó que ha reforzado sus plantas de tratamiento, ejecuta obras de protección en los ríos y dispone de reservas para responder ante eventuales huaicos y lluvias intensas.

Juan Moreno, gerente de Producción y Distribución Primaria de Sedapal, explicó en declaraciones a Canal N que la institución viene implementando un plan de emergencia para proteger la infraestructura hídrica de la capital y mantener la continuidad del servicio. La estrategia comprende labores preventivas, acciones durante las emergencias y medidas de respuesta ante sus consecuencias.

Sedapal refuerza La Atarjea y Huachipa ante lluvias intensas

Entre las principales acciones se encuentran el mantenimiento y modernización de los equipos de captación de agua en las plantas de La Atarjea y Huachipa, instalaciones que cumplen un papel fundamental en el abastecimiento de la capital.

Moreno detalló que Sedapal ha intervenido aproximadamente seis kilómetros del cauce del río Rímac, aguas arriba de La Atarjea, mediante trabajos de descolmatación y protección de las riberas para reducir el riesgo de afectaciones a pozos y estaciones de bombeo.

La empresa también desarrolla medidas de protección en las cuencas de los ríos Lurín y Chillón. Estas intervenciones buscan reducir la vulnerabilidad de la infraestructura frente al incremento de caudales, el arrastre de sedimentos y los desbordes asociados a precipitaciones intensas.

Plantas pueden tratar agua con hasta 30.000 unidades de turbidez

Uno de los principales riesgos durante los huaicos es el aumento de la turbidez del agua de los ríos, debido al arrastre de lodo, tierra y otros materiales que dificultan los procesos de potabilización.

Polo Agüero, coordinador del Plan de Emergencia frente al Fenómeno El Niño 2026-2027 de Sedapal, explicó que, después de la experiencia de 2017, la empresa incorporó procesos químicos que permiten tratar agua con niveles de turbidez de hasta 30.000 unidades.

Durante El Niño Costero de 2017, la elevada concentración de sedimentos obligó a interrumpir temporalmente la captación de agua, lo que afectó la continuidad del suministro en Lima.

Agüero señaló que, si se registra un incremento excepcional de turbidez que impida temporalmente la captación, Sedapal podrá recurrir a sus reservas mientras se normalizan las condiciones del río.

¿Cuánta agua tiene Lima almacenada para afrontar El Niño?

Sedapal informó que dispone de una capacidad de almacenamiento de 331 millones de metros cúbicos en sus sistemas de reserva altoandinos, entre ellos Marcapomacocha y Yuracmayo.

Según Moreno, los reservorios se encontraban aproximadamente al 60 % de su capacidad al momento de la entrevista. El funcionario calificó ese nivel como habitual para esta época del año y sostuvo que actualmente no existe déficit de agua.

Las reservas forman parte del sistema de regulación hídrica que permite abastecer a la capital y afrontar variaciones estacionales en la disponibilidad del recurso.

No obstante, debe distinguirse el almacenamiento de agua en las zonas altoandinas de la autonomía operativa de las plantas de tratamiento frente a una eventual interrupción de la captación.

La Atarjea, Huachipa y Provisur abastecen a Lima

El sistema de producción de Sedapal combina fuentes de agua superficial, pozos subterráneos y una planta desaladora ubicada en el sur de Lima.

Fuente de abastecimiento Capacidad indicada La Atarjea 17,5 m³/s Huachipa 5 m³/s Provisur (sur de Lima) 0,4 m³/s Pozos subterráneos Capacidad no precisada en la entrevista

Capacidades de producción señaladas por Sedapal. No representan necesariamente el volumen producido en un momento determinado.

Moreno explicó que el consumo de agua en Lima se sitúa alrededor de los 26 metros cúbicos por segundo, frente a los 25 metros cúbicos por segundo registrados el año pasado. El incremento estaría relacionado con las temperaturas elevadas y una mayor demanda de la población.

La planta desaladora Provisur contribuye al abastecimiento de los balnearios del sur, mientras que los pozos permiten complementar la producción de las principales plantas de tratamiento.

Sedapal prepara pozos adicionales ante posibles emergencias

Como parte de su plan de contingencia, Sedapal también contempla reforzar la disponibilidad de fuentes subterráneas.

La empresa prevé instalar 48 equipos de bombeo y perforar 70 pozos de reemplazo para fortalecer la capacidad de respuesta del sistema ante eventuales reducciones en la disponibilidad de agua superficial.

Estas medidas se suman a las acciones de mantenimiento preventivo de plantas de tratamiento, estaciones de bombeo, redes y equipos.



