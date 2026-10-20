Un deslizamiento de tierra, piedras y lodo se produjo el día anterior en la bajada Armendáriz, en Miraflores, presuntamente debido a una falla en una bomba de la infraestructura de Sedapal, situada en la parte alta del acantilado. La caída de estos materiales afectó la vía y motivó el cierre preventivo de un tramo destinado al tránsito peatonal y vehicular hacia la Costa Verde.

Durante un reporte de Canal N, se observó que trabajadores de EMAPE continuaban con las labores de limpieza para retirar la tierra y el lodo acumulados tras el deslizamiento. Mientras se desarrollaban los trabajos, el tránsito en la zona permanecía parcialmente restringido.

Sergio Tapia, vocero de la Municipalidad de Miraflores, informó que el deslizamiento no dejó personas heridas ni ocasionó daños materiales. Asimismo, señaló que el incidente estaría vinculado a filtraciones de agua provenientes de una instalación de Sedapal.

Tapia señaló que, según los primeros reportes, una falla en una bomba habría generado filtraciones de agua al interior del acantilado. Esta situación habría desencadenado el deslizamiento y provocado la acumulación de agua, lodo y piedras en la parte baja de la bajada Armendáriz.

El vocero aclaró que el incidente se concentra en un punto específico, por lo que pidió no generar alarma sobre la estabilidad del acantilado en su conjunto. Asimismo, indicó que, de acuerdo con la información disponible, el puente de la zona no habría sufrido daños ni estaría expuesto a un peligro inmediato. Sin embargo, señaló que la municipalidad aguarda la confirmación de los técnicos de Sedapal sobre la solución definitiva del problema.

El representante municipal indicó que las filtraciones en la zona habían sido detectadas desde semanas y meses atrás. En ese sentido, señaló que la comuna había alertado sobre esta situación y solicitado una evaluación para determinar su origen.

Además, Tapia dijo que las imágenes del incidente evidencian una considerable salida de agua, lodo y piedras desde el sector donde está ubicada la infraestructura de Sedapal. Ante esta situación, solicitó a la empresa asegurar que la falla no se repita. “Lo que nos tienen que garantizar es que no se vuelva a malograr esa bomba y que no vuelva a pasar esto”, sostuvo.

El vocero añadió que Sedapal debe evaluar sus protocolos de operación y mantenimiento, así como determinar si el funcionamiento del sistema requiere la intervención de un operario.

La Municipalidad de Miraflores informó que el paso peatonal y vehicular continuaba parcialmente restringido para permitir los trabajos de limpieza y prevenir posibles riesgos. En ambos extremos del sector había personal de serenazgo y se instalaron conos para impedir el acceso al área afectada.

Ante esta situación, Tapia exhortó a peatones y conductores a respetar las restricciones y mantenerse alejados de la zona hasta que concluyan las labores. Según lo señalado durante el reporte, se esperaba que la limpieza terminara a lo largo del día; sin embargo, la reapertura total dependería de la culminación de los trabajos y de la confirmación técnica de que la falla había sido solucionada.

La comuna de Miraflores indicó que continuará coordinando con Sedapal para verificar la implementación de medidas que permitan prevenir nuevos incidentes en este tramo de la bajada Armendáriz.