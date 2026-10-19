Un avión de LATAM Airlines Perú que tenía previsto cubrir la ruta Lima-Piura registró un incendio en una de sus alas la mañana de este lunes 19 de octubre, antes de despegar del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El incidente obligó a suspender la salida y desembarcar preventivamente a los pasajeros.

La aeronave correspondía al vuelo LA2302, que presentó un desperfecto técnico cuando aún se encontraba en tierra. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron fuego y humo en una de las alas, lo que generó preocupación entre los viajeros.

La aerolínea confirmó que se produjo un evento técnico imprevisto y explicó que la decisión de desembarcar a los ocupantes respondió a medidas de seguridad. Las causas específicas del incidente todavía no han sido determinadas.

LATAM suspende vuelo Lima-Piura tras incendio en una de sus alas

De acuerdo con el reporte difundido por la aerolínea, el incidente ocurrió antes de que la aeronave iniciara el despegue desde el principal terminal aéreo del país.

La presencia de fuego en una de las alas motivó la activación de los protocolos de seguridad y el desembarque de las personas que se encontraban a bordo. El vuelo programado hacia Piura no pudo salir en el horario previsto.

LATAM Airlines Perú informó que sus equipos brindaron asistencia a los pasajeros afectados y comenzaron a gestionar su reubicación en otras aeronaves para que pudieran continuar con su itinerario.

LATAM Airlines Perú informó que el vuelo LA2302, que cubría la ruta Lima–Piura, presentó un evento técnico imprevisto previo al despegue. (Foto: Captura )

¿Qué dijo LATAM sobre el incidente en el aeropuerto Jorge Chávez?

En su comunicado, LATAM señaló que las circunstancias que provocaron el incidente serán evaluadas mediante los procedimientos técnicos correspondientes.

La empresa también lamentó los inconvenientes ocasionados y reafirmó su compromiso con la seguridad de sus operaciones aéreas.

Aunque el fuego fue reportado en una de las alas de la aeronave, la compañía no precisó inicialmente qué componente presentó la falla ni cuál fue el origen del incendio.

La investigación técnica será necesaria para determinar las circunstancias exactas del suceso y establecer las medidas que correspondan.

Indecopi supervisa atención a pasajeros afectados por el vuelo LA2302

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) informó que desplegó personal en el aeropuerto Jorge Chávez para supervisar la atención de los pasajeros afectados.

La institución confirmó que el vuelo LA2302, correspondiente a la ruta Lima-Piura, fue reprogramado luego del incidente técnico.

Asimismo, precisó que sus representantes verifican que LATAM proporcione información clara, precisa y oportuna sobre las nuevas condiciones del viaje y que se respeten los derechos de los consumidores.

La supervisión también comprende las medidas de asistencia adoptadas por la compañía, con prioridad en la seguridad de los usuarios.

Aeropuerto Jorge Chávez informa que operaciones continúan con normalidad

Después de la emergencia, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez comunicó que sus operaciones aéreas continuaban desarrollándose con normalidad, tanto en las llegadas como en las salidas de vuelos.

La administración del terminal indicó que la situación fue controlada y que los pasajeros afectados estaban siendo atendidos por LATAM.

De acuerdo con la información difundida hasta el momento, el incidente no motivó una suspensión general de las operaciones del aeropuerto.

Reportan retrasos de pasajeros en aeropuerto de Jauja

En paralelo, se reportó que decenas de viajeros permanecieron varados en el aeropuerto de Jauja debido a retrasos en sus itinerarios.

Las primeras versiones señalaron una posible relación con problemas operativos en Lima. Sin embargo, no se ha confirmado oficialmente que los retrasos en Jauja hayan sido consecuencia directa del incidente del vuelo LA2302.

Por ello, ambos hechos deben mantenerse diferenciados hasta que las autoridades aeronáuticas o las compañías involucradas aclaren si existió alguna conexión operativa.