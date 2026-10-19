Seis efectivos en actividad de la Policía Nacional del Perú (PNP) fueron detenidos en el distrito de Los Olivos tras ser denunciados por un comerciante por el presunto robo de S/ 6 mil y amenazas relacionadas con su mercadería.

La intervención se realizó el sábado 17 de octubre y estuvo a cargo de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor), con participación del Ministerio Público y personal de inteligencia del Ministerio del Interior. Los agentes investigados pertenecían a unidades policiales vinculadas con el Escuadrón Verde y el Grupo Terna.

Según la denuncia, los efectivos habrían ingresado al establecimiento del comerciante el día anterior para apoderarse de dinero y amenazar con regresar para retirar su mercadería. Ante esta situación, el agraviado acudió a las autoridades anticorrupción.

¿Cómo se realizó el operativo contra los policías en Los Olivos?

Tras recibir la denuncia, personal de la Dircocor organizó una intervención encubierta para identificar a los sospechosos y reunir evidencias sobre los hechos denunciados.

Según el parte policial citado por América Noticias, la entrega de dinero se realizó en la avenida Independencia, en San Martín de Porres. El comerciante se acercó a un automóvil Toyota Yaris azul metálico, de placa AYE-390, donde se encontraban los policías investigados.

Al advertir la presencia de los agentes anticorrupción, los ocupantes del vehículo habrían intentado escapar. La intervención culminó en la avenida Antúnez de Mayolo, a la altura del jirón Fitzcarrald, en Los Olivos.

Durante el operativo también fue intervenido un automóvil Chevrolet negro que circulaba sin placa de rodaje.

¿Quiénes son los seis policías detenidos?

De acuerdo con la identificación difundida por América Noticias, los efectivos intervenidos son:

Randy Scott Sánchez Tupia, suboficial de primera.

Ánggelo Dorregaray Campos, suboficial técnico de tercera.

Susan Gloria León Cerna, suboficial de primera.

Kevin Brando Medina Tarrillo, suboficial de tercera.

Hans Jonel Zúñiga Huacho, suboficial técnico de tercera.

David Alfredo Chaupis Castillo, suboficial de segunda.

Los seis agentes se encontraban en situación de actividad al momento de su detención. La investigación busca establecer el grado de participación individual de cada uno en los hechos denunciados.

Incautan armas, chalecos policiales y placas presuntamente adulteradas

Durante el registro de los vehículos, las autoridades encontraron armas de fuego, chalecos de protección, prendas con distintivos policiales y placas de rodaje que serían adulteradas.

De acuerdo con el reporte inicial proporcionado, también se recogieron teléfonos celulares, una computadora portátil, un alicate y tarjetas de presentación con la inscripción Préstamos RyJ. Estos últimos elementos requieren corroboración documental adicional.

El Ministerio Público participó en las diligencias de intervención y recolección de evidencias. Los objetos incautados serán materia de evaluación en el marco de la investigación.

Abogado de policía detenido rechaza las acusaciones

La defensa del suboficial Kevin Brando Medina Tarrillo rechazó las imputaciones. Según América Noticias, su abogado sostuvo que el efectivo era inocente y que se encontraba cumpliendo funciones policiales por disposición de sus superiores.

El letrado también indicó que su patrocinado pertenecía a una unidad de inteligencia y negó que hubiera participado en actividades ilícitas. Estas declaraciones forman parte de la posición de la defensa y deberán ser evaluadas durante el proceso.

Fiscalía investiga las circunstancias de la intervención

Tras la captura, los seis policías fueron trasladados a la sede de la Dircocor en Los Olivos para continuar con las diligencias.

El Ministerio Público deberá determinar la participación de los investigados y establecer la calificación penal correspondiente, considerando las denuncias por presunto robo, amenazas y posibles actos de corrupción de funcionarios.

Hasta el cierre del reporte consultado, no se había informado sobre una decisión judicial definitiva ni sobre sanciones administrativas contra los efectivos. La detención no implica una declaración de culpabilidad.