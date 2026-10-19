La imagen del Señor de los Milagros realiza hoy, lunes 19 de octubre, su tercer recorrido procesional por las calles de Lima. La jornada comienza en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, en Barrios Altos, y culminará con el retorno de las andas al Santuario de las Nazarenas.

La procesión está programada desde las 6:00 a.m., tras una misa de campaña frente a la iglesia del Carmen. El itinerario comprende calles del Cercado de Lima y La Victoria, así como homenajes en establecimientos de salud e instituciones públicas.

El Señor de los Milagros realiza su tercera salida procesional de 2026 por el Centro de Lima. Imagen de referencia.

¿Cuál es el recorrido del Señor de los Milagros hoy, 19 de octubre?

De acuerdo con el itinerario procesional, las andas del Cristo de Pachacamilla partirán de la iglesia del Carmen y avanzarán por los jirones Huánuco, Puno y Antonio Bazo, hasta ingresar al Hospital Nacional Dos de Mayo.

Posteriormente, la imagen continuará por vías como los jirones Antonio Bazo y Cangallo, además de la avenida Grau, para llegar al Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, en La Victoria. En estos establecimientos están previstos homenajes a la sagrada imagen.

El recorrido continuará por las avenidas Grau, Nicolás de Piérola y Abancay, el jirón Leticia, la avenida Zavala Loayza y el jirón Miguel Aljovín, hasta alcanzar el Paseo de la República, donde se encuentra el Palacio de Justicia.

Señor de los Milagros recibirá homenaje en el Palacio de Justicia

Uno de los puntos destacados de la tercera procesión será el paso por el Palacio de Justicia, sede del Poder Judicial, donde está previsto un homenaje al Cristo Moreno.

Después, las andas retomarán el Paseo de la República y continuarán por el jirón Carabaya para bordear la Plaza San Martín. Desde allí, seguirán por la avenida Nicolás de Piérola y la avenida Tacna, rumbo al Santuario de las Nazarenas.

El recorrido finalizará con el tradicional ingreso de la imagen al templo, conocido como la guardada. Según el programa proporcionado, esta labor estará a cargo de la cuadrilla 18 de la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas.

¿Cuándo serán las próximas procesiones del Señor de los Milagros?

La Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas ha programado cinco recorridos procesionales para 2026. Tras las jornadas del 3, 18 y 19 de octubre, quedan pendientes las salidas del miércoles 28 de octubre y del domingo 1 de noviembre.

28 OCTUBRE. Cuarto recorrido — miércoles

6:00 a.m. Salida y retorno al Santuario de las Nazarenas, con ingreso al Hospital Nacional Arzobispo Loayza.

1 NOVIEMBRE. Quinto y último recorrido — domingo

12:00 p.m. Recorrido por Tacna, Callao, Chancay y Emancipación, con retorno al Monasterio de las Nazarenas.

Cuarto recorrido: 28 de octubre con visita al Hospital Loayza

El miércoles 28 de octubre, las andas saldrán del Santuario de las Nazarenas a las 6:00 a.m. y avanzarán por las avenidas Tacna y Nicolás de Piérola, el jirón Cañete y la avenida Alfonso Ugarte, con ingreso al Hospital Nacional Arzobispo Loayza.

Después, la procesión continuará por la avenida Alfonso Ugarte, la avenida Venezuela, el jirón Varela, la avenida Bolivia y la avenida Garcilaso de la Vega, antes de retornar por la avenida Tacna al Santuario de las Nazarenas.

Último recorrido: domingo 1 de noviembre

La quinta y última salida procesional de 2026 está programada para el domingo 1 de noviembre, desde las 12:00 p.m. La imagen recorrerá la avenida Tacna, el jirón Callao, el jirón Chancay y la avenida Emancipación.

El itinerario culminará con el retorno a la avenida Tacna y el ingreso al Monasterio de las Nazarenas, con lo que finalizará el programa anual de recorridos procesionales.

¿Dónde ver la procesión del Señor de los Milagros en vivo?

Los fieles que no puedan acudir al Centro de Lima pueden seguir la programación religiosa mediante los canales digitales de la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas y Canal HN, a través de Facebook, Instagram, YouTube y otras plataformas.

Durante octubre también se realizan actividades en el Santuario de las Nazarenas, entre ellas las misas dominicales y las Meditaciones Nocturnas del Mes Morado, programadas para las 9:00 p.m. mediante los canales digitales del Arzobispado de Lima.

Según el programa difundido, Nazarenas TV cuenta con transmisiones de 7:00 a.m. a 10:00 p.m., mientras que el Museo del Señor de los Milagros atiende de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. Se recomienda consultar los canales oficiales para confirmar posibles modificaciones.