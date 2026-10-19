Piden cadena perpetua para los Quispe Palomino.

La Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo solicitó cadena perpetua para Víctor y Jorge Quispe Palomino, acusados de liderar el Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP) en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) entre 2002 y 2018.

La misma pena fue solicitada para Tarcela Loya, Teodoro Benites y Eleachin Huamán, miembros del Comité Central de la organización.

El Ministerio Publico también pidió entre 25 años y 30 años de prisión por terrorismo agravado para Alexander Alarcón, Joel Chirote y Franklin Tello. Asimismo, se solicitó una reparación civil de 38.5 millones de soles a favor del Estado. Según el expediente, los hermanos Quispe Palomino integraron Sendero Luminoso y formaron su propio grupo terrorista a comienzos del año 2000.

PARADOJA

Si bien el pedido fiscal incluye a Jorge Quispe Palomino, alias “Raúl”, este falleció en enero de 2021, según confirmó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. El delincuente terrorista murió de una enfermedad renal agravada por las heridas que sufrió durante un ataque en 2020.

De acuerdo con el expediente, los Quispe Palomino habrían cometido 124 hechos delictivos en Ayacucho, Cusco, Junín, Huancavelica y Apurímac.

Entre los más graves figuran la emboscada a una patrulla militar en 2003, con siete fallecidos, y el ataque a una base de la División Nacional de Operaciones Especiales en Ayacucho en 2009, con cinco muertos, entre ellos dos civiles.

Además, figuran el secuestro de 39 trabajadores en 2012 y el derribo de un helicóptero policial en el que murió la mayor PNP Nancy Flores Páucar. También habrían secuestrado a menores para someterlos y adoctrinarlos.