Un hombre aún no identificado fue encontrado sin vida, maniatado y envuelto en una frazada y una bolsa en una zona de los humedales de Ventanilla. El hallazgo ocurrió en el asentamiento humano Valle Verde, donde vecinos alertaron a las autoridades tras detectar un intenso olor.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y peritos de Criminalística acudieron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes. Según informó América Noticias, el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición.

Vecinos encontraron el cadáver tras percibir un fuerte olor

Los residentes del asentamiento humano Valle Verde señalaron que comenzaron a sospechar de la presencia de un cuerpo debido al olor que provenía de un sector de los humedales y a la concentración de moscas en la zona.

Al acercarse para verificar lo ocurrido, descubrieron el cadáver de un hombre que estaba atado de manos y envuelto en una frazada y una bolsa. Los vecinos comunicaron el hallazgo a las autoridades.

Durante la inspección inicial, los especialistas estimaron que la víctima podría llevar aproximadamente tres días fallecida. Sin embargo, el tiempo exacto de muerte deberá establecerse mediante los exámenes forenses.

Ministerio Público dispuso diligencias para identificar a la víctima

Representantes del Ministerio Público del Perú participaron en las diligencias de levantamiento del cadáver junto con efectivos policiales y personal especializado de Criminalística.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la Morgue de Lima, donde se realizarán los exámenes correspondientes para determinar la identidad del fallecido y establecer las causas de su muerte.

Según la información preliminar, el hombre no portaba documentos de identidad al momento del hallazgo. La investigación también buscará determinar si el fallecimiento ocurrió en ese sector o si el cuerpo fue trasladado desde otro lugar.

La División de Investigación Criminal (Depincri) de Ventanilla asumió las investigaciones para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y establecer cómo llegó el cadáver hasta los humedales.

Vecinos de Valle Verde exigen mayor seguridad e iluminación

Tras el hallazgo, los residentes del asentamiento humano Valle Verde expresaron su preocupación por la inseguridad en el sector y solicitaron una mayor presencia policial.

Los pobladores denunciaron que la falta de iluminación pública dificulta la visibilidad durante la noche, especialmente en las vías cercanas a los humedales de Ventanilla.

Asimismo, pidieron reforzar el patrullaje y las medidas de vigilancia para prevenir hechos delictivos.