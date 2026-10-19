Un operativo policial en el penal de Ancón I buscó separar y trasladar a otros centros penitenciarios a los presuntos integrantes de “La Confederación”, una alianza criminal que, según las investigaciones, seguiría coordinando extorsiones, ataques y movimientos de dinero ilícito desde las celdas. Uno de sus integrantes sería “El Jorobado”, quien busca evitar su transferencia.

De acuerdo al dominical Punto Final, entre los intervenidos está Adán Smith Lucano Cotrina, alias “El Jorobado”, quien cumple 15 años de condena por tenencia ilegal de municiones. Con esta intervención, es señalado como uno de los cabecillas que habría concretado la alianza para continuar con los ilícitos.

Como se recuerda, Lucano Cotrina también sería el presunto cabecilla de “Los Sanguinarios”, organización investigada por extorsionar a transportistas y agrupaciones musicales, cometer sicariato y utilizar empresas fantasma para obtener contratos con municipalidades de Lima Norte, y fue identificado como enemigo de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”.

HÁBEAS CORPUS

Tras el operativo, la defensa de Lucano Cotrina presentó un hábeas corpus, con fecha del 5 de octubre, para evitar que lo trasladen de Ancón I. El documento alega presuntos problemas de salud.

Frente a ello, la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra-Ventanilla admitió a trámite el recurso en menos de 24 horas y ordenó notificar al director del penal para que responda en un plazo de 48 horas.

Al respecto, el director del INPE, Abraham Lescano Salazar, afirmó que parte de la estrategia de estos internos es recurrir a mecanismos legales, a través de sus abogados, para frenar las medidas.

LOS OTROS IMPLICADOS

La lista de presuntos integrantes de “La Confederación” incluye a otros sentenciados. Es el caso de Cristhian Ponce Aranda, alias ‘Muerto’, quien fue condenado a 12 años por homicidio calificado y a ocho por robo agravado. Según las investigaciones, habría sido lugarteniente y encargado de administrar cuentas clandestinas donde ingresaba dinero de extorsiones.

También está Joao Nelsinho Heredia Helera, condenado a cadena perpetua por sicariato y vinculado a crímenes de violencia, donde sus víctimas habrían sido torturadas y marcadas en el pecho a nombre de su organización criminal.

Luis Michael Ruiz Berrios, alias ‘Muelas’, cumple prisión preventiva y la Fiscalía lo señala como presunto responsable de una red que reclutaba menores para atacar con granadas.

También se suma Ernesto Sergio Gallarday Gonzales, alias ‘El Viejo Ernesto’, condenado a 23 años por secuestro y vinculado a la organización criminal “Barrio King”; José Daniel Calero León, sentenciado a 26 años por homicidio calificado y tenencia de armas y, según la fiscalía, cumplió un rol clave en el manejo financiero de las extorsiones; Jonhairo Arancibia Sevillano; y Jimmy Larry Bazán Valderrama.