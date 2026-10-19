Un accidente entre un taxi y un tren se registró en el distrito de Carmen de la Legua-Reynoso, en el Callao, luego de que el automóvil intentara cruzar las vías férreas cuando se aproximaba una locomotora. El conductor y su pasajero sobrevivieron al impacto.

El choque ocurrió la tarde del sábado en la intersección de las avenidas Enrique Meiggs y Daniel Alcides Carrión. Según la información policial recogida por América Noticias, el chofer del taxi rojo, identificado como José Manrique Neyra, habría intentado adelantarse al paso del tren, lo que provocó la colisión.

Un taxi resultó destruido tras chocar contra un tren en Carmen de la Legua, Callao, según informó América Noticias.

Taxista quedó atrapado entre los fierros tras choque con tren

La fuerza del impacto ocasionó graves daños en la carrocería del automóvil. El pasajero consiguió salir por sus propios medios y alejarse del vehículo, mientras que el conductor quedó atrapado entre los fierros retorcidos.

Personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y agentes del Serenazgo acudieron a la emergencia para atender a los afectados y ejecutar las maniobras de rescate.

Los equipos de emergencia trabajaron durante varios minutos para liberar al taxista, quien permanecía inmovilizado dentro de la unidad siniestrada.

Bomberos rescataron al conductor y confirmaron que sobrevivió

Tras completar las maniobras de rescate, los bomberos lograron retirar a José Manrique Neyra del automóvil. De acuerdo con el reporte inicial, el conductor presentó lesiones leves pese a los graves daños que sufrió el vehículo.

Ambos ocupantes sobrevivieron a la colisión. Sin embargo, el automóvil quedó prácticamente destruido debido al impacto de la locomotora.

Los rescatistas también inspeccionaron el lugar para descartar fugas de combustible y otros riesgos que pudieran comprometer la seguridad de los trabajadores de emergencia y transeúntes.

Policía investiga cómo ocurrió el accidente ferroviario en el Callao

Efectivos de la comisaría de Carmen de la Legua llegaron a la zona para iniciar las diligencias y determinar las circunstancias en las que se produjo el choque.

Según la información preliminar, el conductor habría intentado ganarle el paso al tren cuando transitaba por el cruce ferroviario. Esta versión deberá ser evaluada como parte de la investigación policial.

Los agentes también supervisaron las labores de remoción del automóvil accidentado. El tránsito vehicular en el sector fue restablecido progresivamente después de la atención de la emergencia.

Conductor fue sometido a dosaje etílico tras accidente

Como parte de las diligencias, la Policía dispuso el traslado del taxista para la realización de un examen de dosaje etílico, procedimiento que permitirá determinar si había consumido alcohol antes del accidente.

Hasta el momento, no se ha informado sobre el resultado de esta prueba, por lo que no corresponde atribuir el choque al consumo de bebidas alcohólicas.

La comisaría de Carmen de la Legua continuará con la recopilación de testimonios y demás evidencias para establecer las responsabilidades correspondientes.

El accidente vuelve a poner en atención los riesgos de intentar cruzar una vía férrea cuando se aproxima un tren. Las autoridades recomiendan respetar las señales de tránsito y la prioridad de paso de los vehículos ferroviarios.