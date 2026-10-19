Un temblor de magnitud 3.5 se registró hoy, lunes 19 de octubre, en la región Lima, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través del Centro Sismológico Nacional (Censis).

El movimiento sísmico ocurrió exactamente a las 7:08:10 a. m., con epicentro ubicado a 8 kilómetros al noreste del distrito de San Mateo, en la provincia de Huarochirí, departamento de Lima.

Según el reporte oficial IGP/CENSIS/RS 2026-0742, el sismo se produjo a una profundidad de 15 kilómetros y alcanzó una intensidad de II-III en San Mateo, de acuerdo con la escala de Mercalli Modificada.

REPORTE SÍSMICO: IGP/CENSIS/RS 2026-0742 Fecha y Hora Local: 19/10/2026,07:08:10 Magnitud: 3.5 Profundidad: 15 km Latitud: -11.70 Longitud: -76.26 Intensidad: II-III San Mateo Referencia: 8 km al NE de San Mateo, Huarochirí - Lima https://t.co/nUyo0Ov82M — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) October 19, 2026

¿Dónde fue el epicentro del temblor de hoy en Lima?

El Centro Sismológico Nacional precisó que el epicentro del temblor se localizó en las coordenadas de latitud -11.70 y longitud -76.26, al noreste de San Mateo.

La intensidad de II-III indica que el movimiento pudo ser percibido de manera leve por algunas personas y de forma más perceptible en determinados ambientes interiores. Esta medición describe los efectos observados o percibidos del sismo y es distinta de su magnitud.

Hasta el momento del reporte consultado, no se cuenta con información confirmada sobre daños materiales o personas afectadas por este movimiento telúrico. La ausencia de un balance de daños no equivale a una confirmación de que no se hayan producido.