Un temblor de magnitud 3.5 se registró hoy, lunes 19 de octubre, en la región Lima, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través del Centro Sismológico Nacional (Censis).
El movimiento sísmico ocurrió exactamente a las 7:08:10 a. m., con epicentro ubicado a 8 kilómetros al noreste del distrito de San Mateo, en la provincia de Huarochirí, departamento de Lima.
Según el reporte oficial IGP/CENSIS/RS 2026-0742, el sismo se produjo a una profundidad de 15 kilómetros y alcanzó una intensidad de II-III en San Mateo, de acuerdo con la escala de Mercalli Modificada.
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¿Dónde fue el epicentro del temblor de hoy en Lima?
El Centro Sismológico Nacional precisó que el epicentro del temblor se localizó en las coordenadas de latitud -11.70 y longitud -76.26, al noreste de San Mateo.
La intensidad de II-III indica que el movimiento pudo ser percibido de manera leve por algunas personas y de forma más perceptible en determinados ambientes interiores. Esta medición describe los efectos observados o percibidos del sismo y es distinta de su magnitud.
Hasta el momento del reporte consultado, no se cuenta con información confirmada sobre daños materiales o personas afectadas por este movimiento telúrico. La ausencia de un balance de daños no equivale a una confirmación de que no se hayan producido.