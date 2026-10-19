Expectativa. La conexión entre el Metropolitano y la estación Grau de la Línea 1 del Metro de Lima estará ejecutada al 100% durante la primera semana de diciembre.

Así lo anunció Carlos Peña, director de Infraestructura de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). El proyecto registra un avance del 97% y busca facilitar los desplazamientos en toda la capital.

“El objetivo de EMAPE (Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos) es entregar el proyecto la primera semana de diciembre. Nosotros estamos a la expectativa de ello, porque eso va a permitir que tengamos un avance importante”, precisó Peña a los medios.

La referida dependencia municipal es responsable de las obras, y deberá cumplir el cronograma previsto para completar la infraestructura en el plazo estimado.

Detalles

La obra comprende aproximadamente tres kilómetros de recorrido e incluye cuatro estaciones en las avenidas Abancay, Nicolás de Piérola, Parinacochas y una estación de transferencia ubicada en Grau, frente al cuartel Barbones, que permitirá enlazar directamente con la Línea 1.

El proyecto beneficiará principalmente a usuarios del Cercado de Lima, La Victoria, El Agustino y Breña, al facilitar la integración de ambos sistemas de transporte masivo de pasajeros.

La ATU y EMAPE coordinan un nuevo calendario de pruebas para noviembre y diciembre. Tras la entrega de la obra completa, se evaluará realizar una segunda marcha blanca con pasajeros, siempre que se hayan cumplido previamente los protocolos técnicos y las pruebas en vacío.

“Antes de una nueva prueba operativa con pasajeros, hay una serie de protocolos que realizar en vacío y pruebas que se tienen que completar para culminar los planos”, detalló Peña.