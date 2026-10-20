Miles de devotos acompañaron al Señor de los Milagros durante su tercer recorrido procesional, que comenzó en las primeras horas del lunes 19 de octubre y se extendió hasta las 3:30 a.m. de este martes 20.

En la parte final de la procesión, se produjeron enfrentamientos entre fiscalizadores de la Municipalidad de Lima y vendedores ambulantes en la avenida Tacna, lo que generó disturbios e inquietud entre los devotos y transeúntes.

De acuerdo con RPP, el altercado ocurrió cuando los fiscalizadores buscaban liberar algunos tramos de la avenida Tacna, donde aún permanecían comerciantes ambulantes ofreciendo sus productos.

La falta de consenso derivó en enfrentamientos, durante los cuales se arrojaron sillas y botellas. Debido a los disturbios, algunos devotos optaron por retirarse del lugar para ponerse a salvo.

La próxima procesión del Señor de los Milagros está programada para el miércoles 28 de octubre. El cuarto recorrido del Cristo Moreno comenzará a las 6:00 a.m., según el cronograma procesional.

Durante esta jornada, la imagen del Cristo Moreno pasará por las avenidas Tacna, Nicolás de Piérola y Alfonso Ugarte, así como por el jirón Cañete. Además, realizará una visita al Hospital Arzobispo Loayza.

La ruta incluirá también las avenidas Venezuela, Bolivia y Garcilaso de la Vega. Finalmente, el Cristo Moreno volverá a la avenida Tacna, desde donde será trasladado al Santuario de las Nazarenas para su resguardo.