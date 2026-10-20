Una mujer de nacionalidad venezolana, identificada como Adela del Valle Jiménez Romero, fue asesinada a balazos la noche del lunes 19 de octubre, a pocos metros del mercado 12 de Octubre, en las inmediaciones del cerro San Cosme, distrito de La Victoria, en Lima. La víctima había salido de su vivienda para comprar un medicamento cuando fue interceptada por un hombre armado.

El crimen ocurrió en la cuadra 4 del jirón General Valdez, donde cámaras de seguridad captaron una discusión entre la mujer y su atacante. Según informó América Noticias, el sujeto sacó un arma de fuego, disparó contra ella y huyó del lugar.

Cámaras registraron discusión antes del asesinato en La Victoria

De acuerdo con la información policial, la mujer se encontraba cerca de su domicilio cuando fue abordada por el agresor. El registro audiovisual muestra que ambos intercambiaron palabras antes de que se produjera el ataque.

Según el reporte inicial de América Noticias, el hombre habría efectuado hasta siete disparos contra la víctima, quien cayó al suelo tras recibir los impactos. Los agentes policiales acudieron posteriormente a la escena para iniciar las diligencias.

El ataque ocurrió a media cuadra del mercado 12 de Octubre, en una zona próxima al cerro San Cosme. Las grabaciones de las cámaras instaladas en establecimientos cercanos forman parte de las evidencias que podrían contribuir a identificar al responsable.

Familia señala a policía en retiro como presunto sospechoso

Los familiares de Adela del Valle Jiménez Romero sospechan de un hombre que sería integrante de la Policía Nacional del Perú (PNP) en situación de retiro.

Según informó RPP, un testigo también señaló en el acta policial a un suboficial retirado como presunto autor del homicidio. El hijo de la víctima indicó que el sospechoso mantenía una relación con su madre y que existían discusiones y amenazas previas.

Sin embargo, la responsabilidad penal del hombre señalado deberá ser determinada mediante las investigaciones correspondientes. La Policía continúa las diligencias para esclarecer las circunstancias del crimen y establecer el paradero del sospechoso.

Madre de cuatro hijos: familiares exigen justicia

La víctima era madre de cuatro hijos y residía desde hacía varios años en el Perú. Sus familiares solicitaron a las autoridades que el asesinato no quede impune y que se aceleren las acciones para ubicar al responsable.

Su hijo mayor declaró ante los medios de comunicación y pidió la intervención de las autoridades para lograr la captura del presunto agresor.

La Policía Nacional mantiene las investigaciones y analiza las imágenes de seguridad, así como los testimonios recogidos en el lugar, para reconstruir los hechos y esclarecer el móvil del homicidio.