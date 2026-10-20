Una bodega situada cerca de la intersección de las avenidas Angélica Gamarra y Beta, en el distrito de Los Olivos, fue blanco de un ataque, luego de que un delincuente arrojara una granada de guerra y dejara una nota extorsiva.

De acuerdo con los testigos, el sujeto llegó al lugar en una motocicleta y empezó a fotografiar varios negocios de la zona. Instantes después, volvió a subir a su vehículo, avanzó por la vereda y arrojó la granada frente a la bodega.

Según RPP, antes de escapar del lugar, el delincuente dejó un mensaje extorsivo firmado por la organización criminal ‘La Familia Más Grande’.

Por fortuna, el artefacto explosivo no detonó, lo que evitó poner en peligro a las personas que se encontraban bebiendo licor en los exteriores de la bodega.

Efectivos de la Comisaría PNP Sol de Oro llegaron hasta la zona, donde acordonaron el área para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

Ante la falta de detonación del artefacto, especialistas de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) efectuaron una explosión controlada en plena vía pública. El estruendo generado durante el procedimiento alarmó a los vecinos de la zona.

Los propietarios del establecimiento indicaron a la PNP que no habían recibido amenazas antes del atentado. Asimismo, solicitaron a las autoridades incrementar el patrullaje policial en el sector.