Avanza el pedido de facultades legislativas que solicitó el Gobierno de Keiko Fujimori.

Y es que ayer, la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores, aprobó el dictamen que otorga facultades al Ejecutivo por 90 días en materia de seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño (FEN).

Para que el dictamen pase a ser proyecto de ley, solo le falta una última instancia: La Cámara de Senadores.

Presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Carlos Mesía de Fuerza Popular. (Foto: Joel Alonzo)

AUSENCIA

A través de sus redes sociales, la senadora Ruth Luque (Ahora Nación) anunció que no asistiría a la sesión de la Comisión de Constitución porque se debatirían puntos adicionales a lo que aprobó la Cámara de Diputados.

Como se recuerda, la Cámara Baja aprobó darle facultades al Ejecutivo en 20 de los 66 puntos que solicitaron. Sin embargo, el equipo técnico de Constitución del Senado, añadió siete más.

En ese sentido, Luque recordó que solicitó, mediante un oficio multipartidario, que se respeten los límites de cada cámara.

“Claramente es el propio fujimorismo el que pretende no respetar las decisiones parlamentarias de la Cámara de Diputados. El Senado debe ejercer su función de revisión con límites, transparencia y respeto al equilibrio entre ambas cámaras”, escribió.

Consultado por el tema, el presidente del Congreso, Miguel Torres, calificó como “una pena” que algunos senadores no vayan a la sesión.

“Deciden dar la espalda. Aquí se viene a debatir, a discutir, pero el hecho de decir simplemente ´no voy´, lo que hace es dar la espalda”, reclamó.

Iniciada la sesión, se registró la asistencia de siete titulares, la cantidad necesaria para que haya quórum.

Carlos Mesía, Alejandro Aguinaga, Martha Chávez y Patricia Juárez de Fuerza Popular (FP); Lourdes Alcorta y Katherine Ampuerto de Renovación Popular, así como Roger Astucuri del Partido Cívico Obras.

Además de Luque, no asistieron Víctor Cutipa, Iber Maraví y Humberto Morales de Juntos por el Perú (JP), así como Patricia Iturregui del Partido del Buen Gobierno.

Alcorta fue una de las senadores que cuestionó la ausencia de sus colegas.

“Ellos también representan a regiones, deben discutir y votar, ya sea a favor o en contra, pero es su obligación”, dijo.

Titulares y suplentes de la Comisión de Constitución del Senado de Fuerza Popular estuvieron presentes en la sesión. (Foto: GEC)

PRIMER BLOQUE

Antes de dar inicio al debate, el presidente de la Comisión de Constitución, Carlos Mesía, recordó que si bien existen matices e indiferencias entre las bancadas, se pueden buscar coincidencias para combatir la inseguridad ciudadana y el FEN.

“No pretendo que nadie renuncie a sus convicciones. Tampoco pretendo que el dictamen que tenemos sobre la mesa sea un texto cerrado, el dictamen es una propuesta de trabajo”, aclaró.

El representante de Fuerza Popular anunció que primero se sometería a votación el texto de 20 puntos que aprobó la Cámara de Diputados.

Aquí destacan puntos como fortalecer los procedimientos de identificación, verificación, documental, control y fiscalización migratoria.

También el modificar el marco normativo sobre armas de fuego, municiones, explosivos y productos pirotécnicos de uso civil.

El texto de 20 puntos se aprobó con siete votos a favor, los únicos que asistieron a la comisión.

Antes de iniciar el debate por los siete puntos adicionales, el senador Roger Astucuri de Obras propuso unos cambios en la redacción del texto.

Así que la comisión se suspendió por casi una hora para realizar las modificaciones.

FINAL

Uno de los primeros cambios que se realizó fue al apartado de libertad vigilada postpenitenciaria para delitos de alta peligrosidad.

En el texto final se lee: “Regular para los delitos de sicariato, extorsión y para casos de organizaciones criminales que atenten contra la inseguridad ciudadana, la libertad vigilada postpenitenciaria bajo responsabilidad del Poder Ejecutivo, así como la creación de su respectivo registro, a fin de prevenir la reincidencia y continuidad delictiva”.

También se cambió la propuesta que establecía calificar como “grupo hostial” a las organizaciones criminales, a fin de que las Fuerzas Armadas (FF.AA.) puedan intervenir.

Específicamente, se plantea modificar el Decreto Legislativo 1095, el mismo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las FF.AA. en apoyo de las Policía Nacional.

“Cuando la capacidad operativa de la Policía haya sido sobrepasada o exista riesgo cierto de que ello ocurra, estableciendo un carácter excepcional, temporal, subsidiario y territorialmente delimitado de dicha intervención”, se lee en el dictamen.

Por lo tanto, no se sustituyen las funciones de la Policía.

Sobre la polémica que se generó por el punto que propone modificar el Decreto Legislativo N°1141 de fortalecimiento de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), se precisó que se realizará con la finalidad de fortalecer la coordinación e interoperatibilidad entre los componentes del Sistema de Inteligencia Nacional y la DINI.

“Frente a amenazas a la seguridad nacional y a la criminalidad organizada (...), sin afectar los derechos fundamentales”, concluye el punto.

El dictamen se aprobó también con siete votos de los senadores presentes.

Mesía pidió a los senadores no retirarse para que puedan firmar el dictamen.

Esto se realizó con el objetivo de agilizar el proceso a fin de que el documento sea enviado al Pleno del Senado para su posterior debate y votación.

Senado: Comisión de Constitución aprueba 7 puntos adicionales a facultades legislativas (Foto: GEC)

RECLAMOS

Luego de la votación, Mesía dijo estar satisfecho porque a pesar de la ausencia de algunos senadores, la Comisión de Constitución pudo consensuar.

“Invitamos a los grupos que no han formado parte de la sesión de hoy (ayer) a que lo hagan el día que tengamos que debatir en el Pleno del Senado”, afirmó.

En diálogo con la prensa, el fujimorista recordó que la oposición pidió debate.

“El día que el presidente del Senado convoque, ahí estaremos para debatir e intercambiar ideas”, sostuvo.

Además, la bancada de FP convocó a una conferencia de prensa junto a tres sillas vacías, cada una tenía el logo de Ahora Nación, Juntos por el Perú y el Buen Gobierno, bancadas que no asistieron a la sesión que se convocó.

Patricia Juárez señaló que dichas bancadas “se llenan la boca hablando de justicia”. Sin embargo, “huye por detrás cuando se trata de castigar alos delincuentes”.

“Esas sillas vacías representan a los políticos que le dan la espalda al reclamo de los ciudadanos. Son aquellos que se levantaron y no quisieron dar quórum para dar soluciones que el pueblo peruano reclama. Huyen y se esconden cuando hay que hablar de orden, pero son los primeros en aparecer cuando surge el caos”, indicó.