El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente de San Román condenó a Jhon Machaca C. (21) a 30 años de pena privativa de libertad, tras determinar su responsabilidad en el delito de violación sexual de menor de edad, en agravio de una niña de 12 años.

De acuerdo con la investigación fiscal, en julio de 2025 el sentenciado contactó a la menor mediante TikTok y posteriormente ambos continuaron comunicándose por WhatsApp. Tras ganarse su confianza, el 15 de agosto de 2025 se encontraron en la plaza Zarumilla de Juliaca.

Según la acusación fiscal, el sentenciado llevó a la menor a un establecimiento de video cine, donde le proporcionó una bebida que le habría provocado la pérdida del conocimiento y aprovechó esta situación para someterla.

Luego de retornar a su domicilio, la menor contó lo ocurrido a su padre, quien presentó la denuncia ante la Policía, procediéndose posteriormente con la intervención del acusado.

Los magistrados, luego de escuchar los argumentos de las partes durante el juicio oral, estableció por unanimidad la responsabilidad penal del acusado.

Además de la pena de 30 años de prisión, los jueces ordenaron el pago de S/18 000 por concepto de reparación civil y dispusieron que el sentenciado reciba tratamiento psicológico en el penal.

Asimismo, se ordenó la ejecución inmediata de la sentencia, por lo que sentenciado continuará recluido en el establecimiento penitenciario correspondiente.