El diputado de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, afirmó que su bancada no está dispuesta a otorgar un “cheque en blanco” al Poder Ejecutivo frente al pedido de facultades legislativas presentado por el Gobierno.

La solicitud plantea delegar facultades por 120 días calendario y comprende ocho materias que, a su vez, desarrollan 66 ítems vinculados con seguridad ciudadana, empleo, régimen tributario, hidrocarburos, ambiente, modernización del Estado y otros sectores.

Zunini cuestiona amplitud del pedido del Ejecutivo

Durante un pronunciamiento previo al debate, Zunini reconoció que el país enfrenta problemas urgentes, entre ellos la inseguridad ciudadana y los efectos del fenómeno de El Niño, pero sostuvo que las respuestas deben procesarse dentro de los mecanismos parlamentarios.

“Los peruanos están hoy representados en esta Cámara de Diputados. No respetar la voz de esta Cámara de Diputados significa suprimir las garantías de la institucionalidad democrática de nuestra República”, manifestó, según Canal N.

El legislador sostuvo que algunas de las materias propuestas por el Ejecutivo requieren un debate más amplio por su impacto en áreas tributarias, laborales, ambientales y energéticas.

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Pedido comprende 66 ítems en ocho materias

El proyecto presentado por el Ejecutivo es la Proposición Legislativa N.° 00098/2026-2031-CD.

De acuerdo con información oficial del Congreso, la propuesta incluye legislación penal, seguridad ciudadana, orden interno, migración, micro y pequeñas empresas, empleo, inspección laboral, calidad regulatoria, actividades agrícolas y pesqueras, recursos hídricos, minería, hidrocarburos, electricidad, gestión ambiental, tasas de interés, regímenes tributarios, acuerdos comerciales, modernización del Estado, vivienda y saneamiento, entre otros temas.

Durante la sustentación realizada en septiembre, diputados de distintas bancadas ya habían solicitado al Ejecutivo una mayor precisión sobre las materias que excedían los asuntos de seguridad ciudadana y respuesta frente al fenómeno de El Niño.

Juntos por el Perú pide aclarar competencias del Senado

Zunini también informó que su bancada presentó un documento al Senado para pedir un pronunciamiento sobre las competencias de esa cámara para modificar dictámenes aprobados previamente por Diputados.

El pedido se produce en el contexto de la nueva estructura bicameral. La función legislativa de la Cámara de Diputados comprende la presentación, debate y aprobación de proposiciones legislativas.

El Senado, por su parte, tiene entre sus atribuciones constitucionales aprobar, modificar o rechazar las propuestas legislativas remitidas por la Cámara de Diputados.

Zunini pide delimitar funciones en el nuevo Congreso bicameral

El parlamentario sostuvo que es necesario precisar los alcances de ambas cámaras para evitar conflictos de interpretación durante el proceso legislativo.

“Es necesario delimitar las competencias de cada una de las cámaras”, afirmó.

El Reglamento del Senado señala que esta cámara puede revisar, debatir, aprobar, modificar o rechazar proyectos remitidos por Diputados, dentro del marco de la Constitución y de los reglamentos parlamentarios.

“No estamos en condiciones de firmar un cheque en blanco”

Zunini reiteró que Juntos por el Perú evaluará las medidas planteadas por el Ejecutivo, pero no respaldará una delegación que, a juicio de la bancada, no establezca suficientes límites.

“En el caso de Juntos por el Perú, nosotros no estamos en condiciones de firmar un cheque en blanco”, señaló.

El diputado agregó que cualquier delegación de facultades debe preservar el debate parlamentario y las competencias constitucionales de las cámaras.