La ventaja de Renovación Popular (RP) sobre Avanza País en la elección por la alcaldía de Lima sería muy difícil de remontar. Con el 92.7% de actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la lista que tiene como candidato a primer regidor a Rafael López-Aliaga mantiene el primer lugar frente a la que lidera Francis Allison.

Definición

Al respecto, el analista de datos Juan Carbajal ha detallado la procedencia de las actas que aún deben incorporarse al cómputo. Por su parte, el analista electoral Ronald Cross ha seguido la evolución de la contienda entre López-Aliaga y Allison.

Con este escenario, concluyen ambos, la ventaja de Renovación aparece sólida, aunque la definición formal dependerá de que concluya el procesamiento de las actas y las etapas posteriores del proceso electoral.

La elección de Lima se convirtió así en una de las más ajustadas de los comicios municipales.

Al cierre de la elección, el boca de urna de Datum mostraba una diferencia de seis puntos porcentuales entre López-Aliaga y Allison, mientras que el conteo rápido al 100% redujo la separación a un punto porcentual.

En el avance oficial de la ONPE, al 92.7% de actas contabilizadas, Renovación Popular registraba 27.70% de los votos, frente al 26.84% de Avanza País, una diferencia de 0.86%.

El escenario también tiene una particularidad: López-Aliaga no postuló directamente a la alcaldía de Lima, sino a ser primer regidor. La renuncia de Luis Rubio a su candidatura como alcalde, por Renovación Popular, dejó al empresario como cabeza de la lista municipal, pese a que la Constitución prohíbe expresamente que un alcalde, así haya renunciado, sea reelegido.

Concejo

La eventual victoria del partido celeste recompondría el Concejo Metropolitano de Lima.

De acuerdo con una proyección elaborada por el ingeniero de software Luis Rivera, Renovación tendría asegurados al menos seis regidores, además de la alcaldía.

Avanza País, de Francis Allison, también tendría al menos seis representantes. Somos Perú alcanzaría como mínimo tres, mientras que Podemos Perú (PP), Alianza para el Progreso (APP) y Ahora Nación (AN) obtendrían al menos uno cada uno.

La distribución definitiva podría variar ligeramente conforme concluya el procesamiento de las actas. Sin embargo, el escenario proyecta un Concejo fragmentado, en el que Renovación no tendría mayoría, pese a quedarse con la alcaldía.

La entrega de la credencial de alcalde a López-Aliaga constituye otro aspecto pendiente del proceso, y deberá ser resuelto por las autoridades electorales.

Reacciones

Francis Allison se pronunció la mañana de ayer, luego de conocerse la actualización de los resultados de la ONPE que lo mantenían en el segundo lugar, con una diferencia de López-Aliaga cercana a los 50 mil votos .

El candidato afirmó que reconocerá los resultados oficiales, independientemente de quién termine imponiéndose. Incluso, añadió que visitará y felicitará a López-Aliaga, si finalmente es declarado ganador.

“Voy a no solamente a reconocer resultados, también voy a visitar a Rafael (López-Aliaga) en caso de que él finalmente sea el ganador, y lo voy a felicitar, y también le daría mi apoyo en lo que él crea pertinente”, refirió.

No obstante, Allison remarcó que continuará defendiendo las actas que considera cuestionables y mencionó específicamente el caso de Ate, donde AP mantiene una amplia ventaja sobre RP en el avance del conteo.

Asimismo, señaló que esperaba el conteo rápido al 100% antes de definir una posición definitiva sobre el resultado.

“Evidentemente, a raíz del conteo rápido, ya teniendo los resultados a menos de un punto de diferencia, el panorama cambia absolutamente”, enfatizó.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, también cuestionó la demora en la definición del resultado y pidió una reorganización del sistema electoral.

El burgomaestre sostuvo que respetará el resultado oficial, independientemente de quién resulte favorecido.

“Yo no voy a desconocer los resultados electorales, pero los entes electorales tienen que entrar a una reorganización”, expresó.

Reggiardo señaló, además, que la Municipalidad de Lima ya tiene conformada una comisión de transferencia y que se encuentra a la espera de la determinación oficial de los resultados para empezar tal proceso.

En paralelo, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, respondió a los cuestionamientos surgidos en torno a la eventual entrega de las credenciales de alcalde a López-Aliaga.

“Vamos a tomar las decisiones que corresponda. Nadie, ni un funcionario ni una persona, está en posición de amenazar o pretender mediatizar las decisiones que, con independencia, van a tomar los Jurados Electorales Especiales y el pleno del Jurado Nacional de Elecciones”, sostuvo.

Burneo añadió que el organismo actuará con independencia, transparencia y la debida motivación en sus resoluciones.

Por su parte, la presidenta Keiko Fujimori pidió esperar el resultado definitivo de la elección antes de dar por concluido el proceso.

La mandataria señaló que las diferencias registradas entre la boca de urna y el conteo rápido justifican mantener cautela hasta que culmine el procesamiento de las actas y las etapas correspondientes en los organismos electorales.

“Yo trabajaré con las autoridades que salgan elegidas, que el Jurado Nacional de Elecciones declare como ganador”, enfatizó.

Fujimori se refirió directamente a López-Aliaga y Allison y pidió a ambos esperar con responsabilidad la definición oficial.

“Rafael López-Aliaga y Francis Allison, ambos son demócratas, a ambos los conozco y creo que ambos deberían esperar con esa responsabilidad que los ciudadanos de Lima están esperando”, sostuvo.