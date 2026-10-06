Las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 perfilan una segunda vuelta en 15 regiones debido a que ninguna fórmula supera el 30% de los votos válidos.

En el norte, Somos Perú (SP) lidera en Amazonas (25.11%), Cajamarca (29.66%), Lambayeque (28.37%) y Loreto (28.51%).

En La Libertad, en cambio, mantiene una disputa estrecha con Podemos Perú: 24.79% frente a 24.49%.

Áncash registra a Alianza para el Progreso (APP) con 21.10% y a Podemos Perú con 16.15%, mientras Piura ubica a APP en 22.13% y a Podemos Perú en 18.07%.

En el centro, Podemos Perú encabeza Junín con 29.24%, seguido por APP con 27.13%. Pasco tiene al Frente de la Esperanza 2021 con 28.50% y a Podemos Perú con 24.39%.

Lima presenta el escenario más ajustado, con SP en 16.26% y Renovación Popular en 16.08%.

El sur muestra resultados igualmente fragmentados. Arequipa registra 25.25% para Fuerza Arequipeña y 14.44% para Ahora Nación (AN).

Moquegua tiene a Acción Popular con 26.04% y SP con 25.22%, mientras Puno coloca a Juntos por el Perú en 22.49% y AN en 21.22%. En Tacna, APP alcanza 29.31% y AN, 17.64%.

Tumbes cierra con Fe en el Perú (28.92%) y SP (20.33%).