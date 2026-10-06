El Pleno del Congreso de la Cámara de Diputados debate hoy a las 10:00 a.m. el dictamen que propone otorgar facultades al Poder Ejecutivo por 90 días en materia de seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño.

El texto elaborado en consenso por las bancadas de Renovación Popular, Buen Gobierno, Ahora Nación y Obras fue aprobado hace una semana en la Comisión de Constitución. Sin embargo, ayer por la mañana se presentó un texto en minoría elaborado por Fuerza Popular (FP).

Hace una semana, la Comisión de Constitución aprobó un dictamen en mayoría. (Foto: GEC)

EN MINORÍA

De acuerdo con el documento al que accedió Correo, el bloque naranja busca que el Gobierno de Keiko Fujimori tenga facultades para legislar por 120 días en diversos temas.

En total son 50 puntos distruidos en los siguientes materias: penal (12), micro y pequeña empresa (3), laboral y promoción del empleo (3), simplificación administrativa (5), desarrollo productivo (11), tributaria (2), reforma estructural y modernización del Estado (8), así como vivienda y saneamiento (6).

El predictamen recoge todos los puntos del dictamen en mayoría, pero los desarrolla de manera más específica.

Además, FP propone la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en acciones de seguridad externa de los establecimientos penitenciarios.

EXPECTATIVA

El vocero de FP, Arturo Alegría, precisó que primero se vota el texto en consens, aunque espera que tras el debate se pase a un cuarto intermedio para unificar las propuestas.

“Si prima el debate técnico y no la ideología política, el dictamen que vamos a votar debería incluir los 50 puntos que son fundamentales para poder colaborar con el Ejecutivo”, afirmó.

Mientras que la presidenta Keiko Fujimori recordó que en los últimos días habló de que se le “terminó la paciencia”.

“He visto a los políticos poniéndose nerviosos, arañándose entre ellos, que la presidenta debe tener paciencia. Perdón, yo llevo la voz del pueblo”, dijo.