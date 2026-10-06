La diputada Rossana Alayza, del Partido del Buen Gobierno, condicionó este martes 6 de octubre el respaldo de su bancada al pedido de facultades legislativas del Ejecutivo a que el Senado garantice que respetará los acuerdos alcanzados en la Cámara de Diputados.

“Si hoy el Senado no se pronuncia y no da el gesto político que venimos pidiendo, no van a haber facultades”, afirmó durante una conferencia de prensa previa al debate en el Pleno de la Cámara de Diputados.

Buen Gobierno exige una garantía del Senado

Alayza sostuvo que su agrupación viene solicitando desde hace aproximadamente un mes un compromiso político para evitar que el Senado modifique o “desnaturalice” los acuerdos que se alcancen durante el debate en Diputados.

La legisladora dirigió particularmente este pedido a Fuerza Popular, bancada oficialista con representación en ambas cámaras del Congreso. “Estamos pidiendo política, dialogar, llegar a un acuerdo y respetarlo. Estamos pidiendo compromiso, estamos pidiendo una garantía”, señaló.

Según Alayza, el Ejecutivo ya no necesita presentar nuevos argumentos ante la Cámara de Diputados, sino que el oficialismo debe conseguir que su bancada en el Senado dé la señal política solicitada por los grupos que podrían respaldar la delegación.

Seguridad y El Niño entre las prioridades

La congresista indicó que el Partido del Buen Gobierno plantea que las facultades se concentren principalmente en seguridad ciudadana y en medidas de prevención frente al fenómeno de El Niño.

El Pleno de la Cámara de Diputados debate este martes el dictamen aprobado en mayoría por la Comisión de Constitución referido precisamente a esas materias.

Alayza cuestionó, en cambio, que dentro del pedido del Ejecutivo se pretendan incluir reformas laborales, modificaciones vinculadas a las tasas de interés y medidas sobre desarrollos inmobiliarios.

“No tiene sentido que mientras discutimos seguridad y prevención ante el Niño, se pretenda meter en las facultades reformas laborales equivalentes a la exley Pulpín, topes de tasas de interés o desarrollos inmobiliarios”, manifestó.

Otras bancadas se suman al pedido

La exigencia no proviene únicamente del Partido del Buen Gobierno. Juntos por el Perú, Obras y Ahora Nación también solicitaron que el Senado se comprometa a respetar lo que sea aprobado por la Cámara de Diputados antes de definir su respaldo definitivo a la delegación.

Las agrupaciones plantearon que la discusión sobre las facultades debe servir también para delimitar el papel de ambas cámaras dentro del nuevo sistema bicameral.

Alayza defendió que los consensos alcanzados por los diputados sean preservados durante el trámite posterior en el Senado.

“Si Fuerza Popular quiere las facultades, que haga política”

La legisladora sostuvo que el pedido de su bancada apunta a establecer reglas políticas claras entre las diferentes fuerzas parlamentarias.

“Estamos pidiendo que aprendamos a trabajar juntos”, declaró.

También cuestionó las expresiones de malestar atribuidas al Gabinete frente a las condiciones planteadas por algunas bancadas y reiteró que corresponde al oficialismo buscar el compromiso requerido en el Senado.

“Si Fuerza Popular quiere las facultades, que haga política”, afirmó Alayza.