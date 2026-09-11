Por: Feliciano Gutiérrez

Un inusual episodio se vivió durante el evento electoral “Intercampus 2026″, organizado por la Asociación Nacional de Periodistas, donde solo cuatro de los once candidatos a la alcaldía provincial de San Román acudieron a exponer sus propuestas. Uno de los aspirantes se arrodilló frente el público para pedir votos.

La jornada contó con la participación de los aspirantes Germán Quispe Chayña, Mario Benavente Llerena, Guimy Ylaita y Eloy Mamani Zela, quienes presentaron sus planes de trabajo en materias clave como seguridad ciudadana, transporte, comercio y otros en medio del respaldo de sus simpatizantes.

El momento llamativo de la jornada lo protagonizó el candidato Eloy Mamani Zela, quien al culminar su intervención decidió arrodillarse ante el auditorio para solicitar formalmente el respaldo del electorado en los próximos comicios.

El evento dejó en evidencia una notable ausencia en la contienda local, ya que siete postulantes al sillón municipal optaron por no asistir a la actividad. A pesar del ausentismo, la Asociación Nacional de Periodistas continuó con el desarrollo de la agenda programada en la sede de la Casa del Periodista para brindar un espacio de exposición democrática a las diferentes fuerzas políticas.

Por la tarde del mismo viernes, el foro continuó con la presentación de las candidaturas dirigidas al Gobierno Regional de Puno. Sin embargo, este encuentro reflejó un panorama similar de baja participación, contando únicamente con la presencia de dos de los nueve aspirantes (José Rodrigo Chalco y Walter Monrroy).

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