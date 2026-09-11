La presidenta Keiko Fujimori se pronunció sobre la crisis de inseguridad ciudadana y marcó distancia de las declaraciones del ministro del Interior, César Astudillo, quien atribuyó parte del temor generado por la criminalidad a una “percepción mediática”. La mandataria sostuvo que el problema debe ser atendido desde el Gobierno y señaló que su principal objetivo es recuperar el orden y la tranquilidad de los ciudadanos.

Durante una entrevista en Exitosa, la mandataria calificó el panorama actual y explicó que su prioridad está vinculada directamente con recuperar el orden. En ese contexto, remarcó que la respuesta del Ejecutivo debe estar orientada a obtener resultados frente a la delincuencia.

“La situación es dramática. Y mi principal objetivo y mi principal promesa de campaña es recuperar el orden. Entonces, yo no estoy aquí para echarle la culpa a la prensa, sino para avanzar y conseguir este resultado, que es recuperar la paz, la tranquilidad y la confianza de los ciudadanos”, sostuvo.

¿Qué acciones adoptará el Gobierno?

Fujimori señaló que busca recuperar la moral de la Policía y mejorar las condiciones en las que trabajan sus efectivos. Indicó que los agentes que incurran en conductas indebidas deberán ser expulsados, pero defendió el rol de la institución en la lucha contra el crimen.

Entre las medidas anunciadas mencionó la modernización de comisarías, la compra de patrulleros y la adquisición de herramientas de protección. Asimismo, señaló que se entregaron chalecos antibalas y que se dispusieron ascensos automáticos para policías y militares heridos durante el servicio.

Cuestiona coordinación entre instituciones

La presidenta también sostuvo que existen problemas de coordinación y confianza entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Por ello, señaló que las facultades solicitadas al Congreso incluyen medidas para fortalecer el sistema de justicia y mejorar la respuesta frente al crimen organizado.

Dentro de ese pedido también planteó declarar como organizaciones hostiles u organizaciones terroristas a grupos como el Tren de Aragua, La Jauría y Los Pulpos. Según explicó, la medida busca dotar al Estado de herramientas para enfrentar a estas estructuras criminales.

Fujimori añadió que el Gobierno busca recuperar la capacidad operativa de la Dirección Nacional de Inteligencia. Según señaló, la institución perdió parte de esas capacidades y que su fortalecimiento será parte de la estrategia contra las organizaciones criminales.

Resalta apoyo internacional

La mandataria destacó la incorporación del Perú al Escudo de las Américas como una herramienta para intercambiar información con otros países y perseguir a organizaciones criminales transnacionales. También consideró necesario ampliar la participación de otros Estados y mencionó la importancia de México y Brasil en la lucha contra el narcotráfico.

Fujimori sostuvo que la cooperación internacional permitirá ubicar a delincuentes aunque se desplacen fuera del país. En esa línea recordó que la captura de Jhonsson Smith Cruz (líder de la banda criminal Los Pulpos) se logró gracias al apoyo del FBI, la Policía peruana y la Policía boliviana.

La presidenta afirmó que una Policía mejor equipada, un sistema de justicia fortalecido y mayor capacidad de inteligencia permitirán avanzar en la captura de los principales integrantes de estas organizaciones. En esa línea, estimó que los resultados podrían concretarse en los próximos meses.

“Cuando tengamos una policía mucho más equipada y cuando mejoremos el sistema de administración de justicia, hoy con la información que vamos a tener a través del escudo de las Américas, yo creo que en pocos meses vamos a tener a todos los cabecillas capturados”, afirmó.