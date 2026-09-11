Dos días después de conocerse la incorporación del Perú al “Escudo de las Américas”, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, se reunió con la presidenta de la república, Keiko Fujimori, en el marco de una visita oficial.

El encuentro dejó anuncios importantes en Palacio de Gobierno, entre ellos, el inicio de una “era dorada” en las relaciones diplomáticas entre Perú y Estados Unidos (EE.UU.) y “una oportunidad extraordinaria comercial” entre ambos países.

Recibimiento

En su su primera actividad, Rubio llegó junto al canciller Carlos Espá y al embajador de EE.UU. en el Perú, Bernie Navarro, a la sede institucional de la Cancillería al promediar las 10:00 a.m. de ayer. Allí fue distinguido con la Orden El Sol, una condecoración a la que calificó como un “tremendo honor”.

La jornada continuó con su traslado a Palacio de Gobierno, donde se reunió en la Sala Cáceres con la mandataria y otros altos funcionarios de Estado, entre ellos, el premier Luis Galarreta y los ministros César Astudillo (Interior), Rafael Belaunde (Defensa), Marco Vinelli (Desarrollo Agrario y Riego) y Rogers Valencia (Comercio Exterior y Turismo).

Tras la reunión, Fujimori y Rubio brindaron una conferencia de prensa en la que abordaron, principalmente, los rubros de seguridad y economía a los que hace referencia la incorporación del Perú al Escudo de las Américas.

La iniciativa, que tiene a EE.UU. como impulsor, busca desmantelar a las organizaciones criminales transnacionales que “operan, a través de la frontera, en varios países”. Una coordinación que incluye “enlaces bancarios y económicos, una infraestructura criminal que trata de apoderarse del hemisferio”, según detalló el secretario de Estado.

Escudo

Durante su presentación ante los medios de comunicación, Rubio saludó la incorporación del Perú y aseguró que “estamos empezando una era dorada en las relaciones de Perú y Estados Unidos”.

Según detalló, “la relación entre nuestros países va a entrar en una época muy especial que los beneficiará a ambos de manera importante”. En otro momento, afirmó que EE.UU. respeta la “soberanía” de los países de la región.

“(Si vamos a) actuar de manera unilateral (en) un país miembro del Escudo que no actúa (frente al crimen), es una pregunta ridícula. Si lo fuésemos a hacer de manera unilateral, ¿por qué entonces tendríamos el escudo? No queremos actuar unilateralmente, sino en conjunto con los países. Es muy simple, estos son grupos terroristas. No se equivoquen, estos no son criminales que roban un banco, estos son grupos terroristas que extorsionan al pueblo”, aseveró.

Por su parte, Fujimori destacó que esta alianza “nos va a permitir muchas cosas, entre ellas, obtener información”.

“El Perú ha enfrentado a Sendero Luminoso y el MRTA, dos grupos terroristas a los que logró derrotarlos, pero estos grupos trabajaban dentro del territorio peruano. Hoy la criminalidad organizada no ve fronteras. Hace algunos días, se pudo lograr la captura de un delincuente de la banda ‘Los Pulpos’, que se encontraba en Bolivia. Esta información, que nos llegó a través del FBI, permitió que la policía boliviana y peruana actúen en conjunto”, detalló.

En otro momento, recordó que su gobierno incluyó en su solicitud de facultades legislativas, presentada ante el Congreso, una iniciativa para denominar a las organizaciones criminales como agrupaciones “terroristas”.

Al respecto, la dignataria indicó que “hay una ley específica en la Constitución para el ingreso de tropas a nuestro país”, lo que requiere “un permiso especial” al Congreso de la República. “Por supuesto que se va a mantener la soberanía del Perú. Está intacta. Aquí lo que vamos a recuperar es el orden, la tranquilidad y la paz para todos”, puntualizó.

De otro lado, Rubio destacó la oportunidad comercial extraordinaria que se abrirá entre los dos países. “Hemos hablado de esto y hay oportunidades reales de trabajar juntos en acuerdos y proyectos comerciales que van a ser extraordinariamente beneficiosos para el Perú, su gente y también para las personas y el pueblo de Estados Unidos. Ese va a ser el centro de nuestra relación también”, expresó.

Más gestiones

En materia de seguridad, EE.UU. no solo continuará con su “apoyo a unidades especiales de la PNP previamente examinadas”. Según la embajada de dicho país en el Perú, se lanzará la Asociación para la Catalización Espacial (SCP).

A través de ella, pondrá en marcha “un proyecto de conectividad rural de 6,5 millones de dólares que ofrecerá internet mediante satélites a escuelas rurales, pequeñas empresas, centros comunitarios e instituciones públicas del sur del Perú”.

Además de las tratativas para firmar un “Memorando de Entendimiento sobre energía nuclear civil”, se anunció que EE.UU. destinará “1 millón de dólares para formar a una nueva generación de líderes peruanos en educación espacial, aprendizaje del idioma inglés y protección del patrimonio cultural”.