El ministro del Interior, César Astudillo, confirmó que acudirá la próxima semana al Congreso para responder por la interpelación aprobada en la Cámara de Diputados. En declaraciones a la prensa, el funcionario sostuvo que el procedimiento forma parte de las atribuciones de fiscalización del Parlamento y afirmó que los contratos realizados durante su gestión fueron transparentes.

La interpelación está relacionada con cuestionamientos sobre contrataciones realizadas durante la gestión de Astudillo al frente del Ministerio del Interior. El titular del sector señaló que asistirá al Parlamento para responder las preguntas de los legisladores y respaldó el ejercicio de fiscalización.

“Me parece muy bien que el Congreso de la República ejerza sus derechos democráticos”, manifestó.

Astudillo también respondió a las exigencias para que el Gobierno establezca un plazo frente al avance de la inseguridad ciudadana. Aunque evitó fijar una fecha para reducir la criminalidad, señaló que los primeros resultados de la estrategia implementada por su sector podrían observarse en un periodo de dos a tres meses.

Astudillo indicó que su sector ya viene implementando cambios en la Policía Nacional y en Sucamec como parte de la estrategia para enfrentar la criminalidad. Explicó que los efectos de estas medidas serán progresivos y que los primeros avances podrán identificarse en los próximos meses.

“Se va a estar viendo en dos meses, tres meses. Los primeros logros. ¿A fin de año? Obvio, los primeros logros se van a estar viendo ahí. No, desde ya. Y desde ya ustedes van a ver muchos cambios en la policía, particularmente, como ya lo hemos hecho en Sucamec y en otras organizaciones, pero van a ver... Es progresivo”, manifestó.