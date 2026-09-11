El primer tramo del incremento del sueldo mínimo, prometido por la presidenta Keiko Fujimori, se concretará durante este semestre, anunció el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput Moore. El Gobierno cumpliría así el compromiso de elevar progresivamente la Remuneración Mínima Vital (RMV) hasta los 1300 soles, en un proceso que se ejecutará en dos etapas.

En entrevista con Canal N, el titular de Trabajo explicó que el Consejo Nacional del Trabajo (CNT) retomó sus sesiones con participación de representantes de trabajadores y empleadores y que ya existe un acuerdo para elevar el salario mínimo.

Pese a que el ministro de Economía, Elmer Cuba, había mencionado octubre o noviembre como posibles fechas para el primer aumento, Sheput Moore precisó que la fecha definitiva dependerá de la evaluación presupuestal y del anuncio que realice la jefa de Estado.

Respecto a la eventual entrega de un bono complementario este año, el titular de Trabajo agregó que también existe la posibilidad, aunque –precisamente– dejó en manos del Ministerio de Economía y Finanzas la definición de sus características.

CUESTIONAMIENTOS

En otro momento, Sheput defendió el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo y cuestionó que algunas comisiones de la Cámara de Diputados hayan expresado su rechazo sin conocer el detalle de las propuestas.

Sobre las 66 materias incluidas en la solicitud, sostuvo que responden al “desorden” encontrado en diversos organismos públicos y a la necesidad de acelerar reformas.

Admitió que los pedidos podrían aprobarse mediante leyes ordinarias, como muchos congresistas de oposición aseguran, pero advirtió que ese mecanismo tomaría más tiempo. Agregó que con las facultades se busca combatir la informalidad, promover las MYPE, modernizar el Estado, impulsar la inversión y reforzar la seguridad.