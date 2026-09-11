El excandidato presidencial y líder del partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, anunció que su bancada parlamentaria apoyará la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo en aquellos asuntos que considere estrictamente urgentes.

La autoridad partidaria señaló que el objetivo es impedir que el Gobierno convierta la administración gubernamenta en una excusa para no actuar de manera inmediata frente al avance de la delincuencia.

Durante una reunión con militantes de su agrupación, el dirigente político cuestionó que el Ejecutivo condiciones las acciones de seguridad ciudadana a la aprobación de decretos legislativos.

Asimismo, el portavoz señaló que el Parlamento bicameral evaluará de manera técnica las solicitudes presentadas por la presidenta Keiko Fujimori.

Nieto sostuvo que los congresistas de su bancada respaldarán las medidas legales que resulten necesarias para responder a las principales demandas de la ciudadanía.

“Y desde el congreso, aunque no sean las facultades que necesiten para enfrentar los problemas y aunque muchas de ellas puedan ser ejecutadas no a través de facultades legislativas, sino de decretos de urgencia y aunque otras tareas no necesiten ni decreto de urgencia ni facultades legislativas, le vamos a conceder todo lo que sea urgente para que no tengan más excusas y gobiernen. Porque lo único que están reclamando es que no gobiernan”, sostuvo.

El líder partidario subrayó que el Estado dispone de facultades administrativas que pueden aplicarse de inmediato, sin necesidad de esperar una delegación de facultades por parte del Parlamento.

La posición de la bancada será definida oficialmente durante el debate de la propuesta en el Pleno del Congreso.

Durante su alocución partidaria, Nieto cuestionó el cambio de postura del oficialismo en torno a los plazos previstos para ejecutar su plan de gobierno en materia de orden interno.

“Se nos dijo, ‘Voy a gobernar y a darle seguridad a los peruanos desde el primer minuto.’ Y ahora se nos dice, ‘Voy a gobernar y darle seguridad a los peruanos desde el primer minuto siempre que me entregue facultades legislativas.’ Lo único que nos están diciendo es que quieren excusas porque no saben qué hacer”, manifestó.

El portavoz sostuvo que la ciudadanía exige medidas concretas para enfrentar la criminalidad y pidió evitar demoras en la discusión política. En esa línea, la agrupación anunció que realizará una fiscalización rigurosa de los decretos que sean emitidos por el gabinete ministerial.