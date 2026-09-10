El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la moción 256 para interpelar al ministro del Interior, César Astudillo. El pedido se sustenta en las presuntas designaciones irregulares realizadas en su sector, además de cuestionamientos a su gestión y a su capacidad para liderar la lucha contra la inseguridad ciudadana.

La propuesta, impulsada por parlamentarios de la bancada de Juntos por el Perú, obtuvo 65 votos a favor, 50 en contra y una abstención durante la votación en el Pleno.

El ministro del Interior deberá presentarse ante el Pleno el jueves 17 de septiembre, a las 10:00 de la mañana, para responder un pliego de 27 preguntas relacionadas con su gestión y las medidas adoptadas frente al aumento de la inseguridad ciudadana en el país.

Durante la sustentación de la moción, la diputada de Juntos por el Perú, Analí Márquez, afirmó que la propuesta responde a la preocupación de la ciudadanía por la grave situación de inseguridad que afecta a distintas zonas del país.

Asimismo, cuestionó la gestión de la seguridad ciudadana y sostuvo que el ministro del Interior debe responder ante el Congreso por los hechos registrados en Trujillo, así como por el avance del sicariato y la criminalidad en diversas ciudades del país.

Además, hizo referencia al asesinato del hermano del alcalde de Pataz y a los hechos criminales registrados en Talara, Sullana y Paita, en la región Piura.

También señaló que, durante los primeros días del actual Gobierno, se habrían registrado 207 asesinatos. En ese contexto, cuestionó las declaraciones atribuidas al ministro César Astudillo, quien habría calificado el aumento de los homicidios como “un problema de percepción”.

“El ministro tiene que venir a responder ante el pueblo peruano”, indicó la legisladora.

#PlenoDeDiputados aprobó la moción 256, que propone interpelar al ministro del Interior por los cuestionamientos a su desempeño en dicho cargo y su supuesta falta de liderazgo contra la inseguridad ciudadana. La sesión será el jueves 17 de setiembre 10 a. m. pic.twitter.com/fjLRr7ci8q — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) September 10, 2026