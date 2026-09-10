Durante su visita oficial a Palacio de Gobierno, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que Perú y los Estados Unidos ingresan a una “era dorada” en la relación bilateral entre ambos países.

En un pronunciamiento conjunto con la presidenta Keiko Fujimori, el alto funcionario de EE.UU. indicó: “Quiero agradecer a la presidenta (Keiko) Fujimori por habernos recibido el día de hoy, creo firmemente que estamos empezando una nueva era, una era dorada en las relaciones, porque nuestra administración y la de Keiko Fujimori, en los primeros 40 días, han trabajando muy fuertemente”.

Marco Rubio sostuvo que la prioridad de la política peruana es devolver la seguridad y el orden, y mencionó que a las organizaciones transnacionales terroristas no les interesa la soberanía de los países y hacen sus actividades ilegales en diferentes partes del mundo.

Por ello, destacó el hecho de que Perú se haya unido al Escudo de las Américas, una iniciativa que permitirá combatir a los grupos criminales transnacionales, los que incluso tienen mejores equipos logísticos que los propios países donde realizan sus actividades ilícitas.

“Los vamos a asistir lo más que podamos, ese es nuestro interés, también indicar que hay oportunidades reales para acuerdos comerciales que serán beneficio para el Perú y su gente, así como para el pueblo de Estados Unidos, eso será el centro de nuestro relación”, concluyó.

El secretario de Estado de Estados Unidos refirió que cualquier operación o acción de cooperación que su país desarrolle en territorio peruano se realizará respetando plenamente la soberanía del Perú, sus leyes y las decisiones de su gobierno.

“Nosotros no vamos a hacer absolutamente nada que sea fuera del marco legal de su país o fuera de lo que su propio gobierno nos pida”, agregó.

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