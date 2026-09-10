La Cámara de Diputados del Congreso aprobó hoy invitar al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y a los ministros del Interior, César Astudillo, y de Defensa, Rafael Belaunde, para que informen ante el pleno sobre las acciones del Ejecutivo frente a la inseguridad ciudadana y el crimen organizado.

La Moción de Orden del Día N.° 186 obtuvo 71 votos a favor, 50 en contra y ninguna abstención. La propuesta fue presentada y sustentada por la diputada Catherin Palomino, de Juntos por el Perú.

Ministros deberán acudir “con carácter urgente”

La moción plantea que Galarreta, Astudillo y Belaunde concurran “con carácter urgente” ante la representación nacional para informar sobre las medidas implementadas frente al deterioro de la seguridad ciudadana y la expansión de la criminalidad organizada.

La fecha de la presentación aún no ha sido definida.

La iniciativa había sido incluida previamente entre los asuntos previstos para la sesión de este jueves de la Cámara de Diputados, cuya realización estaba programada oficialmente para las 10:00 a.m.

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Congreso pide resultados de medidas contra criminalidad

El documento solicita que los integrantes del Ejecutivo expliquen, con sustento técnico, los resultados de las acciones aplicadas hasta el momento y las razones por las que estas no habrían conseguido contener los delitos de mayor impacto.

También se plantea que detallen eventuales deficiencias de coordinación y las responsabilidades políticas y operativas dentro del Poder Ejecutivo.

La moción fue presentada previamente por Catherin Palomino para que los titulares de la Presidencia del Consejo de Ministros, Defensa e Interior expliquen las medidas adoptadas frente a la crisis de inseguridad.

Piden estrategia contra extorsión, sicariato y homicidios

La Cámara también solicita que los funcionarios presenten una estrategia nacional articulada y financiada para combatir la extorsión, el sicariato, los homicidios y otros delitos de alto impacto.

El planteamiento establece que dicha estrategia deberá precisar responsables, recursos, plazos, metas, indicadores de cumplimiento y mecanismos públicos de evaluación y rendición de cuentas.

La seguridad ciudadana ha concentrado parte del debate parlamentario durante los primeros días de septiembre. El presidente del Consejo de Ministros ya acudió el 9 de setiembre a la Comisión de Constitución de la Cámara junto con ocho ministros para sustentar el pedido del Ejecutivo de facultades legislativas, cuyo contenido incluye medidas vinculadas con seguridad ciudadana.

Retiran otra moción contra César Astudillo

Durante la sesión también se informó que la diputada Svieta Fernández, de Juntos por el Perú, retiró una moción que planteaba citar específicamente al ministro César Astudillo para que informara sobre las acciones adoptadas desde el Ministerio del Interior.

Fernández tomó esa decisión debido a que ya existe una moción de interpelación contra Astudillo que cuenta con su firma.

El pedido de interpelación contra el titular del Interior había sido presentado el 3 de setiembre y contempla un pliego de 27 preguntas relacionadas con su gestión y las políticas contra la inseguridad ciudadana.

Interpelaciones a Astudillo y Belaunde siguen pendientes

El pleno también dio cuenta de las mociones que plantean interpelar a César Astudillo y Rafael Belaunde.

La admisión de ambos pedidos será debatida en una próxima sesión de la Cámara de Diputados, por lo que los ministros todavía no han sido formalmente interpelados.

En el caso de Rafael Belaunde, la moción presentada el 14 de agosto contiene 43 preguntas relacionadas, entre otros asuntos, con las acciones realizadas en Pataz, sus vínculos con minera Poderosa y las propuestas del Ejecutivo sobre participación de las Fuerzas Armadas en zonas declaradas en emergencia.