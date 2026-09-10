El ministro de Salud, Luis Dyer, negó conocer al consultor argentino Fernando Cerimedo y descartó haber mantenido reuniones o comunicaciones con él durante la campaña electoral.

Luis Dyer, quien estuvo a cargo del equipo nacional de personeros de Fuerza Popular en la segunda vuelta, respondió así a los reportes sobre la presencia de un grupo de WhatsApp denominado “Defensores del Perú” entre las conversaciones de Cerimedo. El nombre correspondía a una iniciativa de Fuerza Popular para registrar ciudadanos encargados de vigilar el voto.

“Al señor yo no lo conozco, jamás me he reunido con él, jamás he tenido una conversación por chat con él”, afirmó Dyer en RPP. También negó cualquier vínculo con Giselle Giannotti y aseguró que no existen chats, audios u otras comunicaciones que lo relacionen con ella.

El ministro restó importancia a la propuesta de algunas bancadas de oposición para crear una comisión que investigue una eventual participación de Fernando Cerimedo en la campaña de Keiko Fujimori . Señaló que dicha iniciativa corresponde a los sectores que la impulsan.

Fujimori también negó cualquier relación con el consultor argentino. La semana pasada sostuvo que Cerimedo no participó en la campaña de Fuerza Popular, ni en la primera ni en la segunda vuelta de las Elecciones 2026, y afirmó que no mantiene con él ningún vínculo personal o laboral.

Funcionarios judiciales y policiales trasladan a Fernando Cerimedo desde la cárcel de Palmasola, en la región oriental de Santa Cruz, hasta el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, situado en el altiplano. (EFE/Juan Carlos Torrejón).

En paralelo , Fernando Cerimedo fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en Bolivia, donde cumplirá seis meses de prisión preventiva por una investigación relacionada con un presunto caso de enriquecimiento ilícito.

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