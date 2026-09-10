Debido a una llovizna registrada la noche del último miércoles y la madrugada de este jueves 10 de setiembre nuevamente volvió a generarse un aniego en el distrito limeño de Villa María del Triunfo, obligando otra vez a cerrar el bypass de Nueva Esperanza, ubicado en el cruce de las avenidas Pachacútec y 26 de Noviembre.
De acuerdo a un reporte de América Noticias, el aniego impidió el tránsito vehicular normal en la zona. La acumulación de agua también afectó algunos sectores de los distritos de San Juan de Miraflores y Villa El Salvador.
El agua acumulada producto de la precipitación se empozó en el bypass de Nueva Esperanza, debido a que la avenida Pachacútec presenta un desnivel en su estructura.
Los vehículos tuvieron que detenerse para evitar daños y optar por otras rutas.
Al lugar llegó personal de la Municipalidad de Lima y de la Empresa Municipal de Apoyo a la Proyectos Estratégicos (Emape) para realizar trabajos de drenaje, con el apoyo de camiones cisterna e hidrojets.
Debido a que no es la primera vez que ocurre el aniego, conductores y vecinos mostraron su molestia y exigieron una solución definitiva respecto al sistema de drenaje en el lugar. “Siempre sucede y no hay solución. Ya estamos cansados con esta problemática”, dijo una vecina.
Posteriormente, personal de Sedapal se constituyó al lugar para realizar trabajos tras los aniegos por lloviznas.
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