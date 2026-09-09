Miguel Arce recordó su época como integrante de Combate y la intensa exposición que tuvo durante esos años.

El actor señaló que llegó a compartir protagonismo con Mario Hart y contó, entre bromas, cómo ambos negociaban sus remuneraciones para mantenerse como los mejores pagados del programa.

Arce también habló sobre la constante presencia que tuvo en televisión y los numerosos ampays que protagonizó. Según relató, podía aparecer en TV en Combate, un programa matutino y el espacio de Magaly Medina.

“Si te digo que tengo 150 ampays para arriba, no te estoy exagerando”, afirmó para Trome.

El actor reconoció además que no fue ordenado con el dinero que recibió en aquella etapa. Explicó que, aunque no ahorraba, llegó a endeudarse para comprar departamentos y recordó algunas situaciones relacionadas con sus gastos junto a sus amigos. Entre ellas, mencionó una ocasión en la que desaparecieron 21 botellas de Jagger durante una reunión.

Finalmente, reconoció que durante esos años llevó una vida de excesos y aseguró: “Ya viví todo lo que tenía que vivir, ya fui mujeriego, fui borracho, ya me quedé dormido en varios estacionamientos”.