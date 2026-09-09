Durante la inauguración de la décima edición de Expomina Perú 2026, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, resaltó el potencial minero del país y aseguró que su Gobierno impulsará inversiones responsables y sostenibles.

En su discurso, la mandataria destacó la participación de empresarios, inversionistas, proveedores y especialistas procedentes de más de 30 países. Asimismo, detalló que Expomina Perú 2026 cuenta con más de 1.250 stands y prevé generar intenciones de compra por encima de los US$300 millones.

Fujimori señaló que su gestión tiene entre sus principales prioridades la reestructuración del Estado, el fortalecimiento de la seguridad y la reactivación de la economía nacional.

En esa línea, la presidenta planteó que el Estado debe pasar de ser una traba burocrática a convertirse en un aliado del desarrollo. Para ello, indicó que su administración buscará agilizar los procesos, eliminar demoras injustificadas y brindar mayor predictibilidad a los inversionistas.

La jefa de Estado anunció la instalación de una mesa de trabajo conjunta entre el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente, con el objetivo de abordar los principales proyectos de inversión. La presidenta resaltó la participación del titular del Ambiente y señaló que una de sus funciones será contribuir a destrabar grandes proyectos.

Además, la mandataria señaló que el principal desafío de su gestión será convertir el potencial minero del país en inversiones concretas que impulsen el empleo, la infraestructura y los servicios en las regiones. En esa línea, destacó que el Perú cuenta con una cartera de 67 proyectos mineros valorizados en aproximadamente US$64 mil millones, cuyo desarrollo también contribuiría a reducir los índices de pobreza y anemia.

Keiko Fujimori aseguró que su administración promoverá la inversión responsable en el sector minero y destacó la importancia de que esta actividad contribuya al desarrollo del país. “El Perú es un país minero y debemos sentirnos orgullosos”, afirmó. En esa línea, sostuvo que el crecimiento del sector debe ir acompañado de generación de riqueza y de relaciones basadas en la confianza entre el Estado, las empresas, los trabajadores y las comunidades.

La presidenta sostuvo que la lucha contra las economías ilegales será una de las prioridades de su gestión, debido a su impacto sobre los bosques, los ríos y las áreas naturales protegidas. En ese contexto, Fujimori afirmó que la protección del medio ambiente puede avanzar de manera paralela con el impulso de inversiones sostenibles y rechazó que ambos objetivos sean incompatibles.

“Defenderemos el medio ambiente y en simultáneo promoveremos la inversión sostenible, porque estos no se oponen, se complementan”, señaló.

La mandataria destacó que el trabajo conjunto entre los sectores de Energía y Minas y Ambiente permitirá fortalecer la relación entre la actividad minera, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo de las regiones.

También, durante la inauguración, Fujimori saludó la presencia de las delegaciones de Alemania, Brasil, Chile, Estados Unidos y México, entre otros países que participan en Expomina. La presidenta los invitó a conocer de cerca los proyectos mineros que ofrece el país, así como las oportunidades de inversión y la oferta de proveedores nacionales.

#EnVivo



Keiko Fujimori, presidenta de la República, afirmó que el Estado debe convertirse en un facilitador del desarrollo, reducir las barreras burocráticas y promover la inversión sostenible.



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/hrg1h9s6jY pic.twitter.com/NvOpNdYeGN — Canal N (@canalN_) September 9, 2026