La provincia de Satipo fue escenario del cierre de campaña de Arnoldo Mallma, candidato al Gobierno Regional de Junín, e Iván Cisneros, aspirante a la alcaldía provincial. “Gracias a las 20 mil personas que nos acompañaron”, dijo el postulante a la región.

“Selva Central tendrá su Ejecutivo” fue una de las frases centrales de Arnoldo Mallma, quien planteó la necesidad de otorgar a esta zona una participación directa en la conducción regional y una mayor presencia en la definición de las políticas públicas.

Durante el acto también destacó la participación de Yesenia Baltazar, integrante de la fórmula regional, cuya presencia reforzó el mensaje de representación territorial.

En los discursos se abordaron algunas de las principales demandas de la Selva Central, entre ellas la mejora de la infraestructura vial y la conectividad, el fortalecimiento de los servicios de salud y educación, el impulso a la agricultura y el turismo, así como la generación de oportunidades económicas y el fortalecimiento de la seguridad.

Mallma ha planteado durante la campaña una visión regional orientada a incorporar a las nueve provincias de Junín en la planificación y ejecución de las políticas públicas, con especial énfasis en las zonas alejadas.

Por su parte, Iván Cisneros dijo que continuará en campaña, pese a que el JNE lo excluyó. “Seguiremos trabajando y esperando nuestra acción de amparo”, añadió.