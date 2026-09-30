El candidato de Podemos, Héctor Melgar, conocido como “Barbachita”, realizó su cierre de campaña con una marcha que recorrió las principales calles del distrito de El Tambo. “Más de 25 cuadras de multitudinaria movilización y 10 mil personas marcaron el apoteósico cierre de nuestra campaña”, dijo el aspirante a la alcaldía tambina.

La actividad contó con la participación de militantes, dirigentes y organizaciones sociales, además de feriantes y representantes de comedores populares. Dos bandas de música acompañaron el recorrido, mientras un elenco de danzas del distrito se sumó a la jornada.

Durante la movilización también participaron ciudadanos que, de acuerdo con los organizadores, se incorporaron espontáneamente al recorrido desde sus viviendas y establecimientos comerciales.

“En cada esquina, un saludo. En cada encuentro, una sonrisa. Gracias a todos los vecinos que se acercaron y nos recibieron con tanto cariño”, dijo Héctor Melgar.

La caravana estuvo acompañada de cánticos y expresiones de respaldo al candidato, quien agradeció la participación de las familias, jóvenes, trabajadores, asociaciones de base y vecinos que asistieron a la actividad.

Homenaje a su padre

Horas antes, “Barbachita” visitó la tumba de su padre Héctor Melgar Lazo, exalcalde de El Tambo, y se comprometió a ser un buen alcalde para superar lo que él hizo.

“Estar junto a mi padre me fortalece en este tramo de la campaña, seguir su legado y llevar bien en alto el nombre de Barbacha es el encargo de los vecinos tambinos. Gracias papá, sigues en campaña, toda la gente te recuerda, cuando camino todo el mundo me dice que ‘ojalá seas humilde y trabajes como tu padre’. Yo voy a transformar el distrito”, manifestó.

Finalmente, el candidato convocó a sus simpatizantes a participar en la jornada electoral y expresó su expectativa de que el respaldo mostrado durante el cierre de campaña se traduzca en apoyo en las urnas.