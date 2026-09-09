El diputado de Fuerza Popular, César Revilla, cuestionó la iniciativa presentada por la bancada de Juntos por el Perú para crear una comisión investigadora que determine si hubo presuntos actos de manipulación digital durante las elecciones generales de 2026.

Durante una entrevista con Canal N, Revilla descartó que una eventual manipulación digital pudiera incidir directamente en la votación. Como argumento, señaló que el Perú no cuenta con un sistema de voto electrónico y que las elecciones se realizan mediante otro mecanismo.

“Cuando nuestro voto no es electrónico y nosotros tenemos un tipo de votación…”, indicó el parlamentario sobre la denuncia planteada por Juntos por el Perú.

Revilla sostuvo que cualquier bancada está facultada para presentar pedidos de investigación y que la fiscalización constituye una de las tareas que corresponde ejercer desde la oposición. No obstante, cuestionó la propuesta de Juntos por el Perú y la atribuyó a una actitud de “mal perdedor”, al considerar que refleja la postura de la bancada frente al actual panorama político.

“Están queriendo fiscalizar de lo que ellos mismos se han quejado toda la vida. Entonces yo creo que es una situación de mal perdedor”, aseguró.

Asimismo, el diputado puso en duda que la moción logre reunir los votos necesarios para ser respaldada por otras bancadas del Congreso. “No creo que las bancadas lo acepten, porque una cosa es ser oposición (...) y otra cosa es ser oposición ciega, como lo que era ser Juntos por el Perú”, manifestó.

César Revilla señaló que las mociones de interpelación contra miembros del Gabinete se enmarcan en la labor de fiscalización del Congreso. Sin embargo, manifestó que espera que no sean aprobadas, debido al poco tiempo que los ministros llevan al frente de sus respectivos cargos.

“Es parte del proceso de control democrático, pero esperamos que sean rechazadas, puesto que los ministros no tienen ni 30 días”, sostuvo el parlamentario.